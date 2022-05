Formada a Comissão organizadora do próximo concurso de servidores do TRT-14

Formada a Comissão organizadora do próximo concurso de servidores do TRT-14 Último edital foi lançado em 2015 e venceu em 12/5

O próximo concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) já tem comissão organizadora formada. Os integrantes constam na Portaria GP n. 0390, de 10 de maio de 2022, assinada pela Presidência e publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, na edição de quarta-feira (18/5).

A realização do certame foi autorizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em abril deste ano, após análise e emissão de parecer das áreas técnicas.

De acordo com a Secretaria de Gestão de Pessoas do Regional, a abertura de um novo certame é imprescindível para a reposição da força de trabalho no tribunal, o qual possui 82 cargos vagos, sendo para Analista Judiciário (áreas administrativa, judiciária, especialidade de Oficial de Justiça Avaliador Federal e especialidade de Tecnologia da Informação) e para Técnico Judiciário (área administrativa e especialidade de Tecnologia da Informação).

Ainda conforme a Secretaria, embora existam 82 cargos vagos e com a possibilidade de mais vacâncias, em razão das possíveis aposentadorias no decorrer de 2022, os referidos cargos não possuem previsão orçamentária para provimento imediato. Para isso, é necessária autorização pontual do CSJT para as nomeações.

Para a abertura do novo concurso, o TRT da 14ª Região solicitou este mês ao CSJT aporte orçamentário de R$ 4 milhões. O último concurso para provimento de cargos do quadro de servidores foi realizado em 2015 e venceu no último dia 12.

