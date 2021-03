Fortalecida, “nova” covid-19 ataca jovens, muda prevenção e até como tratar

No início, o novo coronavírus tinha nos idosos acima de 60 anos o grupo mais vulnerável à doença. Um ano depois do início da pandemia, agora é a vez dos mais jovens serem afetados mais duramente. A explicação está na evolução do vírus, mais agressivo e transmissível do que antes. Especialistas ouvidos pelo UOL detalham como a falta de combate real à proliferação da covid-19 pelo país fez com que a doença ganhasse força. Não apenas em seu formato inicial, mas —e principalmente— pela nova cepa originária do Amazonas…. – Veja mais em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/06/fortalecida-nova-covid-19-ataca-jovens-muda-prevencao-e-ate-como-tratar.htm?cmpid=copiaecola

