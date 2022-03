Forte chuva causa grandes prejuízos na Estância Turística; mulher morreu após ser arrastada pela enchente Uma forte chuva, que se iniciou por volta das 09h30 da última segunda-feira (14) e se estendeu até as 14h30, provocou enormes prejuízos no perímetro urbano

Uma forte chuva, que se iniciou por volta das 09h30 da última segunda-feira (14) e se estendeu até as 14h30, provocou enormes prejuízos no perímetro urbano da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste. Diversas casas foram totalmente inundadas, móveis e utensílios destruídos, além de um bueiro localizado na principal via de acesso ao município de Vale do Paraíso ter sido levada pela correnteza. Uma mulher identificada como Zoraide Annett Pinto Teixeira, 43 anos, morre após ser arrastada pela enchente.

Os motoristas que passavam pelo trecho da BR-364, que corta o centro da cidade, puderam observar a enchente, que quase invade a rodovia. Os dois lados da pista ficaram totalmente tomados pelas águas, chegando a invadir varias lojas que fica às margens da BR. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve que interditar parte da pista para evitar acidentes.

Um bueiro localizado no centro do bairro Alvorada, também conhecido como Industrial, principal via de acesso ao município de Vale do Paraíso, foi arrancado pela força da enxurrada. Moradores filmaram o exato momento em que o trecho foi levado pela água, deixando a via intransitável.

Dezenas de casas localizadas às margens do igarapé que passa por dentro da cidade foram tomadas pela água da chuva. Devido ao nível da água subir com muita rapidez, vários moradores que tiveram suas casas inundadas não tiveram tempo de salvar nada, vindo a perder seus móveis, eletrodomésticos, roupas e até mesmo alimentos.

Como ajudar

As pessoas que quiserem ajudar com doações de alimentos, roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos, devem levar até a Loja Maçônica Acácia ou na OAB. Para maiores informações, liguem para o número (69) 99346-0324 / 99339-9014 (WhatsApp).

Por Gazeta Central