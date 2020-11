Fórum Solidário: Entidades Sindicais arrecadam mais de 120 cestas básicas para doar à instituições sociais

O Fórum Rondoniense sobre a Reforma Administrativa realizou em outubro, na semana do Servidor Público, uma campanha de arrecadação de cestas básicas entre as entidades sindicais que o integram. As cestas arrecadas serão doadas para instituições filantrópicas que promovem projetos sociais e distribuições de refeições a pessoas carentes.

A entrega das primeiras cestas básicas para às instituições beneficiadas será realizada nesta sexta-feira, dia 20, às 9 horas, na Sede do Sindur (Sindicato dos Urbanitários), Avenida Almirante Barroso, 1154, centro, em Porto Velho.

Nesta primeira etapa, serão entregues as cestas doadas pelo Sindur, Sindsef/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia), Sinprof/RO (Sindicato do Professores e Professoras de Rondônia) e Sintes/RO (Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais no Estado de Rondônia). A entrega de mais 50 cestas básicas será realizada em dezembro, pelo Sintero (Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia).

O coordenador do Fórum e vice-presidente do Sindsef/RO, professor Mário Jorge Sousa de Oliveira, agradece aos sindicatos e entidades pelas doações dos alimentos, principalmente nesse momento de dificuldades e sacrifícios em que muitas famílias estão submetidas, tanto pelo desemprego, como pelo abandono do Poder Público.

“O Fórum Rondoniense sobre a Reforma Administrativa está aposto em defesa do emprego, da estabilidade e dos serviços públicos de qualidade para toda a sociedade e, isso tem tudo a ver com nossa solidariedade em defesa dos menos favorecidos”, disse Mário Jorge.

A entrega das cestas básicas e o nome das instituições filantrópicas que as receberão será amplamente divulgado nos meios de comunicação das entidades sindicais que compõem o Fórum e na imprensa local.

Fonte: SINDSEF/Rdsef