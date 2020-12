França aprova vacina na Pfizer e planeja imunização a partir de domingo

Principal autoridade de Saúde da França, a Haute Autorité de la Santé anunciou nesta quinta-feira (24/12) a aprovação da vacina contra Covid-19 desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech. Pessoas acima dos 16 anos poderão ser imunizadas, e quaisquer efeitos colaterais serão monitorados pela Agência Nacional para a Segurança de Medicamentos.

Residentes do país que apresentam situações de risco começarão a ser vacinados a partir de domingo (27/12).

A Haute diz que o perfil de segurança da vacina é “satisfatório”, e que os efeitos colaterais, em sua maioria, são leves. Além disso, reforçou que os eventos adversos graves são raros. Contudo, caso surjam novos efeitos colaterais, as recomendações podem ser revisadas.

“Os resultados dos estudos clínicos têm seguimento de 1 mês e meio e mostram em adultos que esta vacina, administrada em duas doses com intervalo de 21 dias, é 95% eficaz na proteção contra as formas sintomáticas de Covid-19. Esta vacina é eficaz, independentemente da idade das pessoas (incluindo aquelas com mais de 65 anos), sexo, índice de massa corporal e possíveis comorbidades”, informa o comunicado.

A autorização seguiu a aprovação da vacina no início desta semana pelo órgão regulador médico da União Europeia.

Inicialmente, a França irá receber 500 mil doses em dezembro e mais 1,5 milhão em janeiro, segundo a imprensa do país. A vacina da Pfizer estabelece duas doses, que serão administradas com 21 dias de intervalo.

Profissionais da saúde que atuam na linha de frente e idosos serão os primeiros imunizados. Esse processo deve ocorrer por um período entre seis a oito semanas.

A administração da vacina durante a gravidez não é recomendada (a menos que um alto risco de forma grave tenha sido identificado durante a consulta pré-vacinação).

Além disso, devido aos efeitos colaterais apresentados em algumas pessoas no Reino Unido, o uso da vacina também não é recomendado em pessoas com histórico de manifestações graves de alergia do tipo anafilático.

Até o momento, a França registrou mais de 2,5 milhões de casos de Covid-19 e mais de 61 mil mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia.

Reino Unido, Estados Unidos e Canadá já iniciaram a imunização com a vacina da Pfizer. Outros países, como Argentina, Chile e México, aprovaram o uso do imunizante, e as suas respectivas populações devem começar a toma a vacina ainda neste ano.

Metrópoles