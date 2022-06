Francisco Borges é empossado desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizou nesta terça-feira (21), a solenidade de posse do novo desembargador Francisco Borges Neto. A cerimônia aconteceu no gabinete do presidente do Poder Judiciário, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, e contou com a presença da esposa, Mônica Borges, desembargadores e amigos.

O desembargador Francisco Borges Neto ocupará a vaga na 2ª Câmara Criminal, aberta no último mês de fevereiro, decorrente da aposentadoria da desembargadora Marialva Daldegan Bueno. Com a posse, a Corte volta a contar com 21 membros.

Trajetória

Francisco Borges Ferreira Neto foi aprovado no VII Concurso Público para juiz substituto do TJRO e tomou posse no cargo no dia 1º de setembro de 1992, na Comarca de Vilhena.

Passou pelas comarcas de Presidente Médici e Pimenta Bueno até chegar à Comarca de Porto Velho, em 1998. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, com pós-graduação em Direito Penal e em Segurança Pública pela Universidade Federal de Rondônia, MBA em Poder Judiciário e em Estudos Avançados Sobre o Crime Organizado e Corrupção, pela Escola da Magistratura de Rondônia.

Foi presidente da Ameron entre 2013 e 2016.

*Com Ameron