Frente Democrática realiza convenção dia 31; PSD, dia 4; Avante, PSDC, PP, Patriotas e Podemos no dia 5

Os partidos da Frente Democrática, reunindo o PT, Solidariedade, PV, PSOL, PC do B e PSB, reúnem-se no próximo domingo, 31, para homologar as candidaturas do ex-deputado Daniel Pereira (Solidariedade) ao Governo, Anselmo de Jesus (PT) vice-governador na coalizão, e o nome do futuro candidato ao Senado continua em aberto, aguardando um parecer jurídico em favor do senador Acir Gurgacz (PDT). As convenções acontecem em locais distintos. O Solidariedade realiza seu encontro na sede do Sindsef, enquanto o PSB na Câmara de Vereadores.

No próximo dia 5 de agosto, último prazo para as convenções, o Avante, Patriotas, PSDC, PP e Podemos escolhem seus candidatos a governador, senador e deputados estaduais e federais. O PSD marcou convenção para o dia 4 de agosto em Rolim de Moura.

