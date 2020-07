Frente Parlamentar fará sessão virtual para debater esports nesta quarta (15)

A Frente Parlamentar que trata dos assuntos de esports realizará uma sessão virtual nesta quarta-feira (15) para debater questões relacionadas ao esporte eletrônicos e à comunidade gamer. Um dos temas que serão tratados será o “esporte eletrônico como ferramenta de educação”.

A sessão será realizada das 14h até às 17h e contará com transmissão ao vivo por streaming.

Além do presidente da frente já citado, outros integrantes da Frente irão participar da sessão virtual. Membros do Governo Federal, como o ministro Marcos Pontes, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o titular do Ministério da Cidade Onyx Lorenzoni também estarão presentes.

A sessão será dividida em dois painéis e cada palestrante terá direito a 15 minutos para se pronunciar; perguntas no chat também serão aceitar, mas passarão por uma análise do mediador antes de serem enviadas ao palestrante.

O primeiro painel será denominado “Geração de Emprego e Renda – Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação” e o segundo será “O Esporte Eletrônico como ferramenta de Educação e Tecnologia”.

Nesse segundo painel, irão participar o deputado e presidente da Frente Parlamentar Coronel Chrisóstomo, Onyx Lorenzoni, Milton Ribeiro, ministro da Educação, Sandro de Assunção Manfredini, presidente da Abragames e Jaime Penã, da Associação de Esports do Paraguai.

A Confederação Brasileira de Games e Esports é entidade que auxilia de maneira técnica os trabalhos da Frente Parlamentar em prol do esporte eletrônico. O presidente da confederação Paulo Ribas falou sobre o assunto.

“O setor de Esports carece de suporte para crescer de forma ordenada e atingir a todos que querem entrar neste gigantesco mercado. A maioria dos atletas, clubes e entidades trabalham na área ainda na informalidade no país. Por isso, precisam e devem ser ajudados para se desenvolverem”, disse Ribas.

O executivo continuou sobre a função da frente: “A Frente Parlamentar tem a expectativa de ao dar voz aos que trabalham neste setor, ouvir suas demandas, idealizar e realizar projetos que supram suas necessidades e que provoquem um grande desenvolvimento neste setor, com foco na geração de empregos, renda, oportunidades, educação e benefícios sociais em todo o Brasil”, falou.

O lançamento da Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar em prol dos Jogos Eletrônicos e Games foi instalada na Câmara dos Deputados no dia 3 de março e seu presidente é o deputado Coronel Chrisóstomo (PSL-RO). Segundo o deputado, em fala na Agência Câmara de Notícias, “nosso grupo vem para incentivar a indústria, a educação, a saúde e o esporte. Vem para ser um colaborador de todos esses vetores voltados para games e jogos eletrônicos”.

No entanto, muitas críticas foram feitas ao lançamento da frente, que não contou com nomes do setor na discussão da criação da frente.

Cherrygums, CEO da Black Dragons, a época, divulgou que fora convidada para integrar a Frente Parlamentar, mas que recusou o convite. A vontade da minha presença por essa Frente é justamente usar a minha imagem e voz para propagar ideias que são maléficos para o nosso esporte eletrônico”, criticou.

A empresária foi a única do meio a ser convidada para compor a Frente Parlamentar. Segundo Cherrygums, a decisão de não participar do debate foi tomada em conjunto com outras personalidades do esporte eletrônico nacional.

