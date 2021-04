Frigorífico da JBS em Pimenta Bueno é alvo de operação da Polícia Civil e MP

O Ministério Público e a Polícia Civil de Rondônia deflagraram nesta quinta-feira, 8, a Operação Hiena em Pimenta Bueno, dando sequencia às investigações no Frigorífico da JBS no município. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e imposição de medidas cautelares expedidas pela 1ª Vara Criminal.

Entre as medidas estão a proibição de acesso dos investigados às dependências do frigorífico e monitoramento eletrônico em desfavor de dois gerentes.

Esta operação é desdobramento das investigações que apuram crimes de perigo comum, contra a saúde pública, integridade física e contra o meio ambiente praticados a partir do vazamento de amônia nas dependências do frigorífico no município de Pimenta Bueno, ocorrido no dia 15 de fevereiro, intoxicando com amônia 25 colaboradores da JBS. Eles apresentam quadro de dispneia, dificuldade para respirar e inconsciência entre outros sintomas graves.

A estrutura metálica de uma das câmaras frias do estabelecimento cedeu por excesso de peso, resultando no rompimento dos dutos de amônia utilizada para refrigeração e queda de 150 meias carcaças bovinas, que foram expostas ao agente químico contaminante.

A carne caiu ao solo, foi arrastada, amontoada, lavada, acondicionada em outras câmaras frias e despachada para Santana de Parnaíba, à revelia dos Auditores de Inspeção Federal, destinando-a ao consumo humano, em desacordo com as normas de segurança alimentar da cadeia de produção.

Os indícios coletados até o momento apontam que documentos foram produzidos com a finalidade de alterar a verdade dos fatos, na tentativa de dar cobertura ao encaminhamento de carne para o consumo humano de forma ilegal, apontando para a prática de crimes de falsidade documental.

A carne foi apreendida em Santana de Parnaíba-SP, em outra ação cautelar ajuizada em defesa da saúde do consumidor, que tramita na 2ª Vara Cível de Pimenta Bueno.

Cerca de 30 policiais foram mobilizados para o cumprimento das ordens judiciais.

A denominação hiena é referência ao animal de má-reputação e que se alimenta de carcaças de animais.

Fonte: MP e Mara Paraguassu