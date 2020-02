Frota de ônibus em Porto Velho volta ao normal no próximo dia 10

Com o reinício das aulas da rede pública de ensino da Capital, as linhas de ônibus urbano irão voltar a circular normalmente no próximo dia 10, segundo informou a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran).

As rotas estão com frota reduzida desde o início das férias coletiva, com 61 circulando nas ruas. Com o retorno das aulas, os 87 ônibus voltam a circular normalmente pela cidade.

Fiscalização

A Semtram informou ainda, que continua fiscalizando para coibir o aliciamento de passageiros nas paradas de ônibus por parte dos motoristas que atuam na modalidade “Taxi Compartilhado” e motoristas de aplicativo.

Motoristas de aplicativo, também são proibidos de aliciarem passageiros. “Nós recebemos reclamações relatando que existem alguns motoristas de aplicativo aliciando passageiros nas paradas de ônibus e isso não é permitido. Eles só podem atender os clientes pelo o aplicativo. Em caso de flagrante, a multa pode chegar a R$ 4 mil”, disse o secretário Nilton Kisner.

O secretário ressaltou ainda, que existe uma decisão judicial proibindo os motoristas que atuam na modalidade compartilhado e motoristas de aplicativo, de aliciar passageiros nas paradas de ônibus.