Funcionários do Santander em RO aprovam adiamento do início da compensação do banco de horas

Os bancários do Santander em Rondônia aprovaram nesta terça (9/2), com 100% dos votos na plataforma Vota Bem, a proposta de adiamento do início da compensação do banco de horas gerado por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, que estava previsto para janeiro. A nova data indicativa é março, mas está condicionada à análise futura das condições da pandemia, com a possibilidade de nova prorrogação.

A votação aconteceu simultaneamente em todo o país, por meio de votação eletrônica (internet).

A proposta amplia o período para a compensação de 12 para 18 meses, sendo vetado desconto em folha de pagamento até encerrado este prazo. Em caso de demissão sem justa causa ou aposentadoria, também é vetado o desconto das horas não compensadas.

Acordo

Esse acordo traz um pouco de tranquilidade para os trabalhadores que têm banco de horas negativas. O atual previa o início da compensação agora em janeiro. Mas, com o prolongamento do período de pandemia, foi necessária a negociação de uma nova data de início, além de ampliar o prazo para compensação.

Resumo da proposta

– Início da compensação será adiado de janeiro para março, com a possibilidade de nova prorrogação a depender do cenário da pandemia;

– Ampliação do prazo de compensação de 12 para 18 meses;

– Vetado desconto em folha de pagamento até encerrado o prazo de 18 meses para compensação;

– Em caso de demissão sem justa causa ou aposentadoria, é vetado o desconto das horas negativas não compensadas.

Fonte: SEEB-RO