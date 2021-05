Fundação Pró-Sangue opera com apenas 34% das reservas necessárias

A Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, precisa urgentemente de doadores. Com a queda de temperatura, o comparecimento aos postos de coleta fica prejudicado. O número de doações começou a cair com o surgimento do frio na semana passada.

A situação é bem preocupante, uma vez que a instituição opera com apenas 34% da quantidade de estoque necessária para abastecer mais de 100 instituições de saúde da rede pública, dentre as quais se incluem os institutos do Hospital das Clínicas, Incor e ICESP.

Os tipos O- e O+ estão em situação emergencial, com abastecimento para menos de um dia. Já os sangues do tipo A- e B -estão em estado crítico, sendo suficientes para um dia.

Essa situação pontual pode ser revertida rapidamente, com o apoio massivo da população.

Quem tiver interesse em ajudar deve fazer o agendamento online da sua doação pelo site da Pró-Sangue (www.prosangue.sp.gov.br). Reserve já sua vaga no sistema, vista sua máscara e faça a diferença na vida de quem precisa.

Serviço

Para doar sangue é muito simples. O candidato deve fazer o agendamento no site (www.prosangue.sp.gov.br). Como dica, a sugestão é doar durante a semana, de segunda a sexta, pois o tempo de espera no atendimento é menor.

Aliado a isso, a pessoa deve estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Vale lembrar que o coronavírus foi incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior ou tiveram algum contato com a doença (no site da Pró-Sangue é possível se informar das condições para doação em relação a essa infecção).

No mais, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem. Nesse sentido, confira os pré-requisitos básicos à doação, para que você não perca a viagem quando chegar a um dos nossos postos de coleta. E não deixe de conferir o horário de atendimento dos postos.

Todas estas informações encontram-se disponíveis no site www.prosangue.sp.gov.br. Para demais dúvidas, consultar o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).

Via NMBR