Furto de cabos e fios em Porto Velho deixam site da Fazenda e Banco do Brasil com serviços lentos

Em Porto Velho (RO) o aumento nos furtos de cabos, fios e similares geram problemas há anos, mas nos últimos meses a situação agravou consideravelmente.

Nesta sexta-feira, um comunicado no portal da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) informa que os serviços estão com problemas de comunicação por conta do furto dos cabos telefônicos. O Banco do Brasil na capital também está passando por dificuldades relacionadas a mesma questão.

A iluminação pública em Porto Velho é uma das maiores vítimas dos ladrões de fios e cabos. Uma solução seria a implantação de luminárias movidas a energia solar, cujas células ficam acopladas nas lâmpadas, mas parece que a prefeitura prefere manter os gastos substituindo fiação. É um problema antigo, que tem soluções novas, mas não são adotadas.

Outro tipo de furto que tem aumentado, são de lixeiras instaladas em frente às casas e condomínios. Muitas são de ferro.

