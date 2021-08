Furtos de cabos de energia causam prejuízo de cerca de R$ 1 milhão ao município de Porto Velho

Os furtos de cabos de energia já causaram, só neste ano, prejuízos de cerca de R$ 1 milhão aos cofres municipais. As investidas contra o patrimônio público provocam, ainda, falta de segurança para a população porque muitos espaços ficam sem iluminação. A identificação dos receptadores é uma das medidas pedidas pelo município para enfrentar o problema.

Segundo a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), já foram furtados 7 mil metros de cabos neste ano. Outros tipos de materiais também foram levados pelos criminosos.

No último fim de semana, a iluminação do viaduto do Trevo do Roque foi novamente danificada em um ataque criminoso, apesar do material ser protegido por concreto.

O presidente da Emdur, Gustavo Beltrame, acionou as Polícias Militar e Civil pedindo a identificação e prisão dos autores dos furtos. “Também solicitamos que sejam identificados e presos os receptadores. Se estão fazendo furtos é porque há pessoas comprando”, desabafou Gustavo Beltrame.

APOIO

Gustavo Beltrame, presidente da EmdurSegundo o presidente da Emdur, a população pode ajudar denunciando casos em que suspeite de pessoas sem uniformes da Emdur ou da Energisa que estejam subindo em postes ou cavando buracos nos canteiros, praças ou outros logradouros públicos. “Liguem imediatamente para o telefone 190, da Polícia Militar. Ajudem a proteger o patrimônio público”, pediu.

Beltrame diz que a empresa deixa de fazer manutenções previstas quando precisa deslocar equipes para refazer serviços danificados por quem furta cabos de energia.

INCIDÊNCIA

Os locais onde ocorre a maior incidência de furto e roubo de cabos são a praça do bairro Caladinho, o Cedel (Centro de Esporte e Lazer) das zonas leste e sul, a Estrada do Santo Antônio, Estrada da Penal, BR-364 sentido Unir, Skate Parque e viadutos.

Via Assessoria/Prefeitura