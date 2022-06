Furtos de fios e cabos geram prejuízos à população e aos cofres públicos de Porto Velho

Entre os anos de 2021 e 2022 mais de 5 mil metros de fio foram furtados dos circuitos elétricos públicos de Porto Velho. Segundo dados da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o prejuízo gerado é de cerca de R$ 1,5 milhão somente no primeiro ano.

Para minimizar os prejuízos, a Prefeitura tem atuado, junto à Emdur, para evitar os atos criminosos, através da modificação e blindagem dos circuitos elétricos, com instalação de redes aéreas e concretagem dos cabos.

Além disso, a Prefeitura busca apoio da Polícia Civil e tem feito intervenções e auditorias com acompanhamento dessas autoridades. Os locais mais afetados com os furtos são a Praça do Caladinho, os Centros de Desporto e Lazer (Cedel) da zona Leste e Sul, a Estrada do Santo Antônio e da Penal, e a Quadra do Esperança da Comunidade.

Os furtos também acontecem no Parque Jardim das Mangueiras (Skate Park) e ao longo da BR-364 sentido Unir com a subtração de fios e transformadores, assim como nos trechos entre viadutos.

Pequenos furtos foram registrados, ainda, na Praça Marechal Rondon, Praça do Santo Antônio, Campo do Florestão, nas avenidas Jorge Teixeira, Imigrantes, Guaporé, entre outras.

No Espaço Alternativo os problemas de iluminação pública são constantes, devido aos furtos. O mesmo ocorre na Estrada dos Japoneses. “É um assunto muito triste de divulgar, mas, infelizmente, tivemos muitos problemas de furtos e cabos na cidade de Porto Velho”, disse Gustavo Beltrame, presidente da Emdur.

Além do prejuízo material, o ato criminoso também sobrecarrega a mão de obra da Emdur, já que as equipes precisam se deslocar de um local onde os trabalhos de instalação estão sendo feitos, para refazer o que já havia sido entregue à população.

“Nós pedimos que, se alguém ver um ato suspeito, como alguém cavando perto de um poste ou praça pública, denuncie ligando para o 190, porque é a Polícia Militar que tem a competência de atender a ocorrência e averiguar o fato no momento do ato. Nos ajudem a fiscalizar para mantermos a nossa cidade cada vez melhor e mais iluminada”, concluiu o presidente da Emdur.

Por Vanessa Farias