Fux abre o ano do judiciário com mais do mesmo e segue engavetando calote do Itaú no CNJ

Ao que tudo indica, nada mudou, e nem tem perspectivas de alguma melhoria no comportamento do ministro Luiz Fux, que preside o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

E os indicativos vieram de seu discurso, previsível, que parte da mídia institucionalizada tentou anabolizar, mas na verdade não passou de um amontoado de clichês, bem parecidos com os apresentados em 2020 e 2021.

Fux tergiversou sobre pandemia, vacinas, processo eleitoral que se avizinha, meio ambiente, e anunciou agenda das pautas. Disse Fux:

“a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, neste primeiro semestre de 2022, continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país porquanto estamos em ano eleitoral; da revitalização econômica e da proteção das relações contratuais e de trabalho; da moralidade administrativa; e da concretização da saúde pública e dos direitos humanos afetados por essa doença, especialmente em prol dos mais marginalizados sob o prisma social”.

Ocorre que quando falamos em ‘proteção das relações contratuais‘, ou ‘segurança jurídica‘, outro termo repetido incansavelmente por Fux, a situação muda de figura.

O ministro parece ter uma necessidade de destacar esses pontos em seus discursos, na tentativa de convencimento da sociedade, porque na prática, ele age muito diferente.

Fux segura há mais de um ano no Conselho Nacional de Justiça a maior aberração jurídica que se tem notícia no país desde a redemocratização. Ele distorceu completamente as atribuições do CNJ, em claro favorecimento ao Banco Itaú, que perdeu um processo no Tribunal de Justiça do Pará, referente a um lote de ações do próprio banco, compradas por um acionista na década de 70.

Trata-se, portanto, de uma ‘relação contratual‘ que não vem sendo cumprida. O processo transitou em julgado (detalhes mais abaixo) e o Itaú chegou a ser multado na ação por litigância de má-fé. E através de uma manobra arquitetada pelo escritório de advocacia da família do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, o banco apresentou uma reclamação disciplinar contra a magistrada que conduz os trabalhos, após ela ter determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, em setembro de 2020.

Numa velocidade sem precedentes, tão logo a reclamação aportou no CNJ, Fux de pronto acatou e, assassinando o a ‘segurança jurídica’, cassou, na condição de corregedor interino do Conselho, a decisão, indo contra os limites constitucionais impostos ao CNJ e toda a jurisprudência do Supremo.

Sem dúvida alguma Fux é o mesmo.

E quem perde é a justiça.