Fux articula com Pacheco, Guedes e Lira, transformar o CNJ em instância para gerenciar calotes e diminuir papel do judiciário

O presidente do Supremo Tribunal Federal, e Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux, vem trabalhando junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Arthur Lira (Progressistas) e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para alterar a legislação e permitir que o Conselho Nacional de Justiça passe a gerenciar os calotes que a União pretende aplicar no pagamento de precatórios, e legalizar outros, como o do Banco Itaú, que está em andamento desde o ano passado.

Fux pretende transformar o CNJ em uma espécie de instância paralela do judiciário, onde apenas alguns poucos terão direito à justiça plena. E o momento foi escolhido pelo ministro à dedo. Com Congresso enfraquecido, e Executivo delirando com auto golpes, Fux enxergou a oportunidade para fazer as alterações que vem tentando implementar através de decisões mirabolantes, com viés lavajatista, que desrespeita princípios básicos do Direito.

A proposta apresentada por Fux para ‘solucionar a questão dos precatórios’, nada mais é que a retirada das mãos do Judiciário o gerenciamento dos precatórios, que são dívidas da União. Os tribunais de Justiça de todo o país sempre administraram com competência esses pagamentos, mas do nada, Fux acha que o CNJ pode fazer melhor.

Mas isso tem uma explicação simples, enquanto no Supremo os demais ministros colocam um freio nos delírios de Fux, no CNJ ele ‘nada de braçada’, sem ninguém para contê-lo, afinal, ele é um ministro, e os demais integrantes do Conselho são advogados, representantes do STJ e dos Tribunais, e lá, Fux é visto quase como uma divindade, portanto, poucos vão ousar contestar alguma decisão, por mais estapafúrdia que seja.

O enfraquecimento dos poderes, com uma crise provocada apenas pelo Chefe do Executivo, vem permitindo a Fux avançar com suas idéias. O parcelamento dos precatórios, que seria gerenciado pelo CNJ, caso o ministro consiga aprovar as alterações, é visto como calote por grande parte dos especialistas. Além do mais, o dinheiro, segundo o governo, seria usado para ‘uma complementação da Bolsa Família’. Analistas enxergam nessa manobra uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de melhorar sua imagem junto às populações mais vulneráveis, tendo em vista que o aumento valeria já para 2022, ano de eleições gerais.

Fux tem capitaneado a manobra e deve tentar empurrar no acordo, a legalização da possibilidade do CNJ interferir em decisões judiciais, tal qual ele vem fazendo desde o ano passado, ao cassar, como corregedor do CNJ, uma decisão judicial legítima tomada pela juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, contra o Banco Itaú. A magistrada determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, em processo que transitou em julgado, e Fux, contrariando a Constituição e a jurisprudência do Supremo, cassou a ordem, e vem mantendo a juíza sob suspeição desde então.

O Congresso Nacional tem obrigação de barrar essas manobras, que farão do CNJ uma instância paralela, enfraquecendo o Judiciário de maneira irreversível, transformando a justiça em um privilégio para poucos, escolhidos pelo rei.

A interferência

Na sessão que começou a ser julgada a reclamação contra a juíza, em 6 de outubro do ano passado (vídeo mais abaixo), Fux se portou com valentia, adjetivou a magistrada e após um pedido de vistas, não levou mais a reclamação à pauta, mantendo a juíza como suspeita, e o banco sem pagar o que deve.

Fica praticamente impossível acreditar que o banco escolheu o escritório do sobrinho de Barroso aleatoriamente. Também fica difícil aceitar que o CNJ, órgão responsável por avaliar conduta de magistrados e a organização da justiça, se preste a ser um mero puxadinho de banco caloteiro, contumaz devedor, habituado a não honrar compromissos com seus acionistas.

Autor: Alan Alex, Painel Político