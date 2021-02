Fux, assim como Moro, gosta de fazer as próprias leis e ‘flexibilizar’ quando lhe convém

“Em que pese o judicioso voto proferido, não posso de deixar de salientar que o Plenário deste Conselho, em recentíssimo julgado, assentou a impossibilidade de o CNJ adentrar na seara jurisdicional, com vistas a determinar o sobrestamento do levantamento de valores bloqueados judicialmente“.

Foi com essa frase que o conselheiro Mário Guerreiro abriu seu voto em 6 de outubro do ano passado, quando Luiz Fux, relator e presidente do Conselho Nacional de Justiça levou ao Plenário para julgamento sua abusiva interferência em um processo judicial que favoreceu diretamente o banco Itaú. Fux mandou às favas o que estabelece a Lei e julgados pisados e repisados sobre o tema, que é a impossibilidade do Conselho intervir em questões de natureza jurisdicional. Em agosto de 2020, poucos meses antes da bizarra interferência de Fux, o mesmo CNJ, julgando questão similar e tendo Mário Guerreiro como relator, sentenciou:

Mas para Fux, que considera ser seu o Novo Código de Processo Civil, a quem ele e seus amigos próximos gostam de se referir como ‘Código Fux’, a lei, as instâncias e decisões consolidadas são meros detalhes. Age tal qual Sérgio Moro, o ‘juiz justiceiro’, que na companhia de seus comparsas de Lava Jato, ignoraram completamente a lei para perseguir e atentar contra a democracia no Brasil. A Lava Jato e seus autores estão aos poucos sendo expostos devido ao vazamento de conversas obtidas ilegalmente, mas que podem ser usadas pela defesa.

Fux fez o mesmo no CNJ, e tentou justificar o favorecimento ao banco Itaú alegando que o bloqueio (detalhes sobre o caso mais abaixo) imediato definido pela juíza se refere a uma soma “extremamente extravagante” e ocorreu “sem o cumprimento do devido processo legal”. Para o ministro, o CNJ não pode abdicar da sua função de coibir atos jurisdicionais que implicam em infração de deveres funcionais: “Há casos em que o CNJ, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, não pode se abster de atuar”.

E quem é Luiz Fux para determinar, a seu bel prazer que ‘há casos em que o CNJ não pode se abster de atuar”?. Fux não é legislador, não compete a ele decidir sobre tal questão. A Lei diz que o CNJ não tem jurisdição, não é instância recursal, tampouco quintal da casa da Mãe Joana onde cada um faz o que quer.

A interferência de Luiz Fux a favor do banco Itaú é assombrosamente descarada, e jamais deveria ter sido sequer considerada. O perigo maior desse tipo de ‘flexibilização’ é o de definir parâmetros, o que caracteriza uma ‘soma extremamente extravagante’’? Quem vai definir isso? Estaremos reféns de composições do CNJ para cada questão dessa natureza? Essa bizarrice, uma verdadeira gambiarra jurídica precisa ser brecada, antes que os estragos sejam irreversíveis.

Moro e seus comparsas estão pagando o preço por desconsiderarem todo o processo legal, manipulando a lei conforme lhes era conveniente e vão entrar para a lata de lixo da história. Fux, se não rever tal decisão, caminha a passos largos para o mesmo destino.

Abaixo, a íntegra do voto de Mário Guerreiro;

A vergonhosa ‘instância Fux’

O caso da interferência criminosa de Fux foi revelado através de publicação no Diário da Justiça do Pará, quando a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos publicou sua defesa. Ela foi acusada de negar aos advogados acesso aos autos, sendo que eles não tinham procuração; foi acusada de ‘não ter comunicado previamente o bloqueio’, o que vai contra o que estabelece o Novo Código de Processo Civil; e o mais grave, foi acusada de ter dado ‘liminar de levantamento dos valores’ que sequer haviam sido bloqueados, já que o SISBAJUD, sistema de bloqueios do judiciário, apresentou inconsistência apenas com o sistema do Itaú, entre os dias 17 a 25 de setembro. A ordem da juíza, que não foi cumprida, foi dada no dia 18.

Tramita na justiça paraense a ação 0035211-78.2002.814.0301 há 18 anos. Trata-se de um acionista pessoa jurídica, que tem direito a receber, do Itaú, pouco mais de R$ 2 bilhões. Para ser exato, R$ 2.090.575.058,25. A ação transitou em julgado em 2014, e desde então aguarda o cumprimento de execução, ou seja, o banco tem que pagar. O juiz original do caso, Célio Petrônio declarou-se suspeito alegando foro íntimo. O processo então foi redistribuído e a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, após ler os 10 volumes da ação que se arrastava há 18 anos, decidiu pelo óbvio, determinar o bloqueio judicial nas contas do Itaú no valor da dívida.

O bloqueio foi determinado no dia 18 de setembro. Foram feitas buscas em 76 CNPJs do Itaú Unibanco S/A e Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Câmbios S/A. Não foi encontrado um real sequer em todas as contas. Nada, zero.

O bloqueio judicial é feito a partir do envio da comunicação do juiz ao Banco Central, que por sua vez comunica às instituições financeiras sobre os valores que precisam ser bloqueados em determinado CNPJ ou CPF. E isso é feito sem comunicar a parte, ou seja, o ‘bloqueado’ só sabe quando vai pagar uma conta e descobre que está sem saldo. O valor então é transferido para uma conta do Judiciário, e posteriormente os advogados do credor pode pedir o que a justiça chama de ‘levantamento’, que é feito através de um documento, assinado pelo juiz autorizando o saque da conta judicial. Só que nada disso aconteceu. Como misteriosamente o Itaú, segundo maior banco do país não tinha um mísero centavo sequer em suas contas, não teve nada bloqueado.

Mesmo assim, os advogados do banco fizeram contato com a juíza, conforme detalha a publicação no Diário da Justiça:

“Recebi no meu celular um telefonema do número (91) xxxx-5778, tendo se identificado como sendo o advogado Dr. Jean Carlos Dias, que disse ter sido contratado pelo Banco Itaú somente em relação ao bloqueio. Informei que tinha realizado a ordem de bloqueio em 18/09/2020 e que já tinha sido agendado, através de e-mail, com o advogado do Rio de Janeiro do Banco Itaú atendimento presencial para o dia 25/09/2020 as 9:30h, fato esse, de conhecimento do Dr. Jean, segundo ele. No mesmo dia o Dr. Rafael Bittencourt, habilitado nos autos, teve acesso ao feito, tirando fotos em gabinete, tendo sido retirado do processo, antes de seu acesso somente o despacho ainda não lançado no sistema Libra referente ao bloqueio“.

Neste ponto vale ressaltar que na reclamação do Itaú feita ao CNJ, o banco alega que “não foi comunicado do bloqueio” e a juíza explicou didaticamente aos advogados que:

“não disponibilizei a decisão de ordem de bloqueio no dia 18/09/2020, porque não se faz necessário dar ciência prévia do ato ao executado, segundo o caput do Art. 854, NCPC, o que justifica, de acordo com a doutrina, no risco do executado esvaziar suas contas para evitar a penhora“.

No dia 25, prossegue o relato, a magistrada recebeu os advogados do Banco Itaú e os representantes do acionista credor. E ela conta:

“ocasião em que foi acessado o Sistema SISBAJUD e a resposta do referido Sistema foi pela inexistência de valores bloqueados, conforme consta no detalhamento da ordem judicial do bloqueio de valores, de Protocolo no 20200010849593, tendo sido entregue uma via do referido documento aos advogados das partes, nesta data. Na mesma ocasião, foi procedida a juntada do recibo de protocolamento de bloqueio de valores, do sistema sisbajud, contendo 04 (quatro) laudas, bem como do detalhamento da ordem judicial do bloqueio de valores, contendo 08 (oito) laudas, nos autos. Registro que não houve qualquer pedido de levantamento/liberação de valores nos autos, por nenhuma das partes, antes ou depois da determinação do bloqueio, que ao fim mostrou-se infrutífero, sendo o resultado de zero reais. Portanto, não poderia esta magistrada sequer apreciar um suposto pedido de levantamento que era inexistente nos autos, de valores que não chegaram a ser bloqueados, sendo que era de conhecimento do Requerido a inexistência de pedido de levantamento de valores, pois teve acesso aos autos, no dia 21/09/2020 em gabinete, através do Adv. Rafael Bittencourt, único habilitado no feito pelo Requerido antes da remessa do processo à secretaria”.

No dia 24, um dia antes da audiência com os advogados a magistrada havia recebido uma ligação de Brasília, mais precisamente do gabinete do ministro Luiz Fux:

“Registro também que na data de 24/09/2020, fui intimada às 10:14h pelo meu celular, por meio de ligação do no 061-xxxx 4776 – pelo Juiz auxiliar da Presidência do CNJ – de que o Ministro Luiz Fux determinou que não deveria liberar nenhuma quantia, abstendo-me de praticar qualquer ato neste processo neste sentido, bem como que disponibilizasse este processo aos advogados”.

No dia. 30, os advogados do banco encaminharam um email onde alegavam que o dinheiro estava “disponível”, o que nunca ocorreu. Além do email, encaminharam telas de sistema que mostravam exatamente o contrário. Confira abaixo as imagens:

