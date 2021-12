Fux criou uma ‘tese personalité’ para favorecer calote do Itaú em acionista através do CNJ

Uma decisão abusiva, que passou por cima dos limites Constitucionais do Conselho Nacional de Justiça e não trouxe nenhum benefício à sociedade brasileira ou ao poder judiciário. Mas favorece o Banco Itaú de forma descarada, que envolve além do presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, o escritório de advocacia da família do também ministro Luís Roberto Barroso, a BFBM Advogados.

Em 6 de outubro de 2020, Luiz Fux levou ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça os detalhes de sua decisão estapafúrdia, tomada com base em uma reclamação feita pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Luís Roberto Barros, que representando o Banco Itaú, apresentou contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará. A magistrada mandou bloquear R$ 2,09 bilhões nas contas do banco para quitar uma dívida referente a processo judicial que transitou em julgado.

Os advogados, ao invés de recorrerem no processo como determina o rito, resolveram pegar um atalho, e apresentaram alegações mentirosas (detalhes mais abaixo) contra a juíza para tentar afastá-la do processo e de quebra, ainda travar a ação.

Fux prontamente atendeu o pedido, sem sequer levar em consideração que estava cometendo um abuso, já que não cabe ao Conselho Nacional de Justiça interferir ou rever decisões judiciais. Usando seu cargo como corregedor e relator da reclamação, o ministro determinou que a magistrada ‘desbloqueasse qualquer valor’ que eventualmente tivesse sido bloqueado e devolvesse ao Itaú. E ainda que ela ‘se abstivesse de promover qualquer ato’ dentro do processo.

Fux acatou argumentos frágeis, fáceis de serem desmentidos, para interferir na decisão da juíza. Ele foi contra inclusive o Novo Código de Processo Civil, cujos trabalhos de elaboração ele presidiu, ao aceitar que a juíza foi ‘parcial’ por não ter comunicado o banco sobre o bloqueio.

Também aceitou o argumento que os advogados haviam sido ‘impedidos de acessarem o processo’, sendo que eles sequer tinham procuração e a ação tramita sob sigilo a pedido do Itaú. Mais grave ainda foi o fato dos defensores do banco enviarem comunicação ao TJPA, ‘informando’ que os valores estavam disponíveis, sendo que as telas por eles encaminhadas, diziam o contrário. Tudo isso consta na defesa apresentada pela magistrada, que foi publicada no Diário da Justiça do dia 7 de outubro de 2020.

Mas, como se tratava do banco Itaú, a maior instituição financeira privada do país, Fux preferiu colocar a segurança jurídica em risco, indo de encontro ao que estabelecem as diretrizes do CNJ e inúmeras decisões consolidadas que dizem a mesma coisa; não compete ao CNJ intervir em questões de natureza jurisdicional. A lei é para todos, mas pelo visto, o Itaú tem um atendimento ‘personnalité’ quando o assunto é pagar contas.

Caloteiro contumaz, o banco já teve perdoado pelo ex-presidente Michel Temer uma dívida de pouco mais de R$ 25 bilhões, que a Procuradoria da Fazenda sonha em recuperar através de recursos judiciais. Deve quase R$ 4 bilhões em multas aplicadas pela prefeitura de São Paulo por ter cometido supostas fraudes, e ainda manobra no CNJ, usando Luiz Fux, que tem como ‘hobby’ ser palestrante para o mercado financeiro, para aplicar um calote bilionário.

Resta saber quais são os critérios para ter esse tratamento ‘’personnalité’ no CNJ. Se vale apenas para o Itaú ou para todos que estiverem insatisfeitos em ter que honrar compromissos determinados pela justiça.

