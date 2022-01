Fux descumpre resolução do CNJ em caso que favorece calote bilionário do Banco Itaú em acionista

Art. 127. Se algum dos Conselheiros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na primeira sessão ordinária subsequente, com preferência na pauta, independentemente de nova publicação.

O artigo acima é do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e estabelece o rito de julgamentos de processos do colegiado. Só que o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux vem mantendo fora da pauta do Conselho, desde outubro de 2020, uma reclamação disciplinar apresentada pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, representante do Banco Itaú, contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que em setembro de 2020 determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco para pagar um processo que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará.

O curioso é que Rafael Barroso é sobrinho do também ministro do STF, Luís Roberto Barroso, e herdeiro do escritório e ex-clientes do tio.

A reclamação, acredite, foi baseada no fato da juíza não ter comunicado o banco sobre o bloqueio, um argumento que não se sustenta, e pior, deveria ter sido imediatamente arquivado por diversas razões, entre elas a de ferir o Novo Código de Processo Civil. E o mais grave, Fux não apenas acatou, como ainda cometeu uma falta gravíssima. Atuando na condição de corregedor interino do CNJ, ele cassou a decisão da juíza, o que também fere a Constituição e a jurisprudência do STF:

“Não cabe ao Conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

A reclamação contra a magistrada foi apresentada em setembro de 2020, levada ao Plenário em 6 de outubro do mesmo ano, e após dois pedidos de vista, nunca mais foi pautada por Fux, o que também fere o artigo 127 do regimento interno do CNJ. O caso já deveria ter sido encerrado.

Em novembro de 2021 a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará, concluiu, após extensa investigação, que a juíza agiu estritamente dentro da lei, e já comunicou o CNJ. Mesmo assim, Fux vem ignorando o caso, sem pautar ou mesmo considerar que errou feio ao atender o sobrinho de Barroso. Ou Fux age com má-fé ou foi ludibriado pelo advogado do Itaú.

Eu prefiro crer na segunda hipótese.