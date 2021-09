Fux diz que presidir STF é “desafiador” no atual ambiente político

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (22/9), ao divulgar o balanço de um ano de sua gestão à frente da Corte, que é “desafiador” conduzir o tribunal em meio à pandemia de Covid-19 e ao atual ambiente político.

“A missão de presidir a Suprema Corte brasileira tem sido desafiadora, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19 e da complexidade do ambiente político hodierno”, declarou Fux, no início da sessão plenária do STF.

Segundo ele, “para além da crise sanitária que vivenciamos, a atual conjuntura trouxe reflexos político-institucionais e socioeconômicos, que têm testado o vigor das nossas instituições políticas”.

O ministro disse ainda que, diante dos desafios apresentados, o STF “não se quedou inerte” e se mostrou “altivo, estável, resiliente e coeso”, de modo “vigilante”.

“A Suprema Corte tem contribuído fortemente para com a estabilidade institucional do Brasil e sua retomada econômica”, afirmou.

Fux afirmou ainda que o Supremo é o exemplo de que “a democracia deriva do dissenso institucionalizado e não da discórdia visceral ou do caos generalizado”.

Metrópoles

Gustavo Moreno/Especial Metrópoles