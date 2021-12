Fux é denunciado duas vezes à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelo caso da boate Kiss e por favorecimento ao Itaú

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), acusado de violar o livre acesso ao habeas corpus, no caso dos presos da boate Kiss, pelos advogados de defesa de Elissandro Callegaro Spohr, sócio-proprietário da Kiss, que enviaram um requerimento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a medida do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, de vetar a soltura dos quatro condenados pelas 242 mortes ocorridas no incêndio da boate, em 2013, na cidade de Santa Maria (RS).

O caso foi enviado à comissão na terça-feira (21). O texto afirma que o ministro Fux “manteve presos, em situação de risco, cidadãos que ainda não tiveram sua responsabilidade criminal comprovada e que possuem habeas corpus liberatório concedido por autoridade competente”. E chama a situação de “grave violação de direitos humanos”.

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/fux-e-denunciado-duas-vezes-a-comissao-interamericana-de-direitos-humanos-pelo-caso-da-boate-kiss-e-por-favorecimento-ao-itau/

Autor: Alan Alex, Painel Político