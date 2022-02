Fux e o sobrinho de Barroso devem ter gazetado aulas de Direito Constitucional; é o que explica favorecimento ao Itaú no CNJ

“É evidente a inconstitucionalidade de qualquer decisão do CNJ que tenda a controlar, modificar ou inibir a eficácia de decisão jurisdicional, como se dá no caso. As funções do Conselho são de natureza puramente administrativa, disciplinar e financeira, donde não lhe competir, em nenhuma hipótese apreciar, cassar ou restringir decisão judicial“.

O entendimento acima é do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) César Peluso, em uma ação movida pela Associação dos Notários e Registradores do Maranhão (Anoreg-MA), contra um Mandado de Segurança (MS) 28537 que garantiu a permanência de titulares não concursados em cartórios no Maranhão, que haviam sido afastados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), até a decisão final do STF sobre o caso.

Na época, Peluso era vice-presidente do Supremo, e pelo jeito também era um período no qual a Constituição era respeitada. E ela não mudou. Os limites impostos ao Conselho Nacional de Justiça, pela Carta Magna, continuam os mesmos. O CNJ não pode em nenhuma hipótese apreciar, cassar ou restringir decisão judicial.

Porém, o atual presidente da Corte, ministro Luiz Fux, parece ter faltado às aulas de Direito Constitucional. Ele não apenas acatou uma reclamação disciplinar capenga, feita de última hora pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, que vem a ser sobrinho de outro ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso (que também deve ter gazetado as aulas de Constitucional), como também interferiu no processo, atuando como Corregedor Interino do CNJ, o que é expressamente vedado pela Constituição, para atender os interesses do Banco Itaú.

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/fux-e-o-sobrinho-de-barroso-devem-ter-gazetado-aulas-de-direito-constitucional-e-o-que-explica-favorecimento-ao-itau-no-cnj/

Alan Alex, Painel Político