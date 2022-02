Fux erra ao manter calote do Itaú via CNJ; banco mentiu para a justiça e ele deveria punir o ato para inibir novas fraudes

“As atribuições do CNJ estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B daConstituição Federal, “não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional”.

Acima, os limites e atribuições do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que há pouco mais de um ano, estão sendo desrespeitados pelo ministro Luiz Fux, desde 6 de outubro de 2020.

Fux ignora os limites constitucionais e toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao interferir e cassar, estando na condição de corregedor interino do CNJ, decisão judicial legítima, proferida pela juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, em um processo que não cabe mais recursos movido por um acionista contra o Banco Itaú. A ação, que tramita sob segredo de justiça a pedido do banco, transitou em julgado e deveria ter sido paga em setembro de 2020, se Fux não tivesse interferido, a pedido do advogado do Itaú, Rafael Barroso Fontelles.

Achou o nome sugestivo? Pois é. Ele é sobrinho do também ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo.

As explicações de Fux para justificar o injustificável não convenceram sequer ele próprio, que na sessão em que apresentou o caso, estava visivelmente desconfortável e tinha plena consciência da ilegalidade que estava cometendo (veja a sessão mais abaixo). Tanto que inventou uma tal ‘tese aberta’ na esperança de que isso basta para alterar os limites constitucionais ou ignorar a jurisprudência do STF.

Fux assumiu o comando do judiciário sob grande expectativa de que iria moralizar a Corte e colocar ordem na casa. O que se viu, entretanto, logo nos primeiros dias, foi a interferência a favor do Itaú, e a desconfiança de seus pares, que chegaram a ficar de plantão durante os recessos de fim e meio de ano, para evitar que o ministro tomasse outras decisões mais contraditórias.

Fux, que sempre foi considerado um grande jurista, professor de Direito, e responsável pela redação do Novo Código de Processo Civil, está jogando na lata do lixo da história, sua biografia, que até então continha pequenos pecadilhos.

E à Fux podemos dar o benefício da dúvida, vamos dizer que o ministro foi induzido a erro pelo sobrinho de Barroso, afinal, o banco mentiu à justiça ao alegar que o dinheiro foi bloqueado, e depois mentiu novamente, alegando que havia feito o depósito em uma conta judicial. As telas enviadas pelo próprio Itaú você confere no final desse artigo.

O ministro tem o dever moral de não apenas colocar um ponto final nesse absurdo e restaurar a ordem e a segurança jurídica. Ele tem obrigação de punir os mentirosos. Mentir para a justiça é crime, e em qualquer país minimamente sério, pelo menos umas cinco pessoas já estariam presas por conta dessa lambança.

Veja a matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/fux-erra-ao-manter-calote-do-itau-via-cnj-banco-mentiu-para-a-justica-e-ele-deveria-punir-o-ato-para-inibir-novas-fraudes/

Painel Político, Alan alex