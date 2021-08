Fux está obcecado em transformar CNJ numa máquina de gerenciar calotes

Resumo da notícia:

. O Itaú perdeu uma ação bilionária que tramita na justiça do Pará há 18 anos

. A juíza que assumiu o caso determinou um bloqueio nas contas do banco em 18 de setembr o de 2020

. O banco denunciou a juíza alegando que ela havia sido ‘parcial’ e que estaria ‘levantando os valores bloqueados’

. O advogado do Banco Itaú é Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso

. O ministro Luiz Fux, atuando como corregedor do CNJ atendeu a reclamação do advogado contra a juíza e interviu ilegalmente no processo que começou a ser julgado pelo CNJ em 6 de outubro de 2020

. O banco mentiu na denuncia ao CNJ, alegando que o dinheiro estava bloqueado, mas o SISBAJUD estava fora do ar no período alegado.

O ministro Luiz Fux, que preside o Conselho Nacional de Justiça está decidido a transformar o órgão que tem competências administrativas, em uma máquina de calotes institucionais. E pretende fazer isso mexendo com os precatórios, cujos pagamentos são determinados pela Constituição. Ou seja, um adeus, de fato, ao que resta da segurança jurídica.

Em entrevistas recentes, Fux defende que o conselho pode fazer mediação que permitiria ao governo reduzir o total de precatórios a pagar em 2022. Pela ideia, seria estabelecida a data de criação da lei do teto de gastos para separar precatórios a serem pagos em 2022 dos que ficariam à espera do Orçamento de 2023, o que chamou de “microparcelamento”.

Segundo Fux, o montante de R$ 89 bilhões teria redução de R$ 39 bilhões, que seriam pagos só em 2023. A definição do valor efetivamente a ser pago em 2022 seria pela atualização do volume pago em 2016, ano de início da regra do teto. O restante seria pago em 2023, com prioridade sobre novos precatórios expedidos.

Ocorre que todos os analistas são unânimes em enxergar o calote e principalmente, apontam risco de acúmulo de despesas com precatórios e necessidade de medida mais estrutural.

No Supremo, há quem acredite que não é papel do CNJ regular o assunto. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, já defendeu publicamente que o caso deveria ser resolvido pelo Centro de Mediação e Conciliação do STF, criado durante a gestão de Dias Toffoli como presidente da Corte.

Há também preocupação de que a “solução” negociada pelo CNJ represente um calote – apesar do discurso de Fux ser de “calote nunca mais”.

Para vencer as resistências internas, o presidente do STF sugere que o Congresso aprove uma medida para delegar essa prerrogativa ao CNJ. A partir daí, então, o órgão de controle do Judiciário poderia se debruçar sobre o tema. Os detalhes você confere em reportagem do Valor, publicada nesta segunda-feira (para assinantes).

Ou seja, o ministro quer o aval do Congresso para garantir que o CNJ possa gerenciar calotes livremente, como já vem fazendo, por decisão de Fux, em um caso escandaloso que envolve o Banco Itaú, que deve mais de R$ 2,09 bilhões a um acionista em um processo que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará. O caso diz respeito a um lote de ações do Banco Itaú, adquiridos em 1973 por uma empresa, que tenta liberar os papéis, e o banco vem protelando. O Itaú chegou a ser multado no processo por litigância de má-fé e por mentir à justiça.

Quando a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú, Fux, atuando como corregedor interino do CNJ, cassou a decisão da magistrada e proibiu-a de atuar no processo até que a reclamação contra ela, apresentada pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, fosse julgada pelo CNJ. Rafael é sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso, e Fux atendeu o pedido ignorando os limites impostos pela Constituição e pela jurisprudência do STF, que proíbe o CNJ de interferir em decisões judiciais.

Confira a matéria completa em Painel Político