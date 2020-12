Fux, infelizmente tuas idéias não correspondem aos fatos

“Nos próximos dois anos, será nosso objetivo preservar a dignidade da jurisdição constitucional. É cediço que, muitas vezes, o poder de decidir tangencia o poder de destruir. Por isso mesmo, a intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista, respeitando os limites de capacidade institucional dos juízes, e sempre à luz de uma perspectiva contextualista, consequencialista, pragmática, porquanto em determinadas matérias sensíveis, O MENOS É MAIS“.

O trecho acima foi retirado do discurso de posse do ministro Luiz Fux, em 10 de setembro deste ano, quando ele assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal. Parafraseando Cazuza no título deste artigo, remeto-me a certeza que o excelentíssimo senhor ministro tem idéias, mas elas não correspondem, de maneira alguma, aos fatos.

Luiz Fux também assumiu na mesma data, o comando do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e um de seus primeiros atos como tal foi interferir em um processo contra o banco Itaú, que transitou em julgado (não cabe mais recursos) para evitar o bloqueio de valores que serviriam para pagar a parte vencedora da ação. Fux fez isso por telefone para garantir que sua ordem não fosse mal interpretada. E sua interferência foi feita a pedido dos advogados do banco, que encontraram no ministro um porto seguro para um calote institucional de proporções dantescas, crua, açodada, teratológica e corporativa, que serviu (e é esfregada na cara da sociedade todos os dias) para demonstrar que quem manda no sistema judiciário brasileiro, de fato, são as grandes corporações e o sistema financeiro.

O Itaú Unibanco é um dos ‘dealers’ do sistema financeiro nacional. O maior deles, que acumula lucros obscenos a cada trimestre, e demonstra isso através de seus balancetes trimestrais. Num país onde a desigualdade se faz presente a todo momento, o Itaú não colabora em nada para apaziguar isso, pelo contrário, lucra absurdamente e sequer paga suas dívidas, como cabe a qualquer brasileiro. Multado em quase R$ 4 bilhões pela prefeitura de São Paulo em um processo por suposta fraude fiscal, o banco ignora o pagamento, talvez por ter a certeza que não terá um SISBAJUD em suas contas, e se tiver, pode desqualificar o juiz fazendo uma reclamação baseada em argumentos falsos, tal qual fez com a magistrada Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que amparada por tudo que prevê a legislação, determinou o bloqueio nas contas do banco. Vendo-se encurralado, e tendo que pagar R$ 2,09 bilhões no processo, o banco apelou à Fux, que fez exatamente o que disse que não faria, a preservação da dignidade da jurisdição constitucional.

O caso foi levado ao pleno do Conselho Nacional de Justiça por Fux no dia 6 de outubro, para justificar sua bizarra interferência. Ele alegou que a juíza havia tomado uma decisão ‘açodada e teratológica’, por ter determinado o bloqueio. E apresentou os argumentos dos advogados do banco, que a magistrada havia sido ‘parcial’ por não ter comunicado o Itaú antes de fazer o bloqueio, e o mais grave, disseram que a juíza estava ‘levantando os valores’ e que eles teriam sido impedidos de acessar o processo. Tudo isso Fux relatou com ares de indignação, afinal, como pode uma simples juíza fazer tudo isso contra uma instituição ‘tão importante’, a juíza beirava a irresponsabilidade com tal ato, e coube a Fux, o supremo, intervir no caso.

Mas, as alegações apresentadas pelo ministro a seus pares no CNJ, não condizem com os fatos. Os advogados não tiveram acesso ao processo porque não tinham procuração e a ação tramita sob sigilo a pedido do próprio Itaú. Não houve nenhuma medida de ‘levantamento dos valores’ porque não houve bloqueio. O SISBAJUD apresentou problemas com o sistema do Itaú entre os dias 17 a 25 de setembro e a ordem da magistrada foi no dia 18. A juíza não ‘comunicou sobre o bloqueio previamente’ porque isso vai contra o Novo Código de Processo Civil, que aliás Fux presidiu os trabalhos de elaboração quando era ministro do Superior Tribunal de Justiça, e ele, mais que ninguém, sabe disso.

Realmente ministro, suas idéias não correspondem aos fatos.

Enquanto o processo de reclamação contra a juíza está emperrado no CNJ, o Itaú lucra, em média por dia, R$ 235 mil. E Fux, se realmente estivesse preocupado em preservar a dignidade da jurisdição constitucional, teria finalizado esse caso antes do encerramento dos trabalhos do CNJ em 2020. E ele não fez isso.

Ainda relembrando Cazuza, ‘essa piscina está cheia de ratos’, e o ministro bem que poderia ter eliminado eles, mas os está engordando. Até fevereiro, quando o CNJ prevê o retorno dos trabalhos, eles terão engordado mais de R$ 40 milhões.

Brasil, mostra a tua cara!

Painel Político, Alan Alex