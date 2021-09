Fux liga para Ibaneis e pede reforço da segurança no STF Após manifestantes bolsonaristas furarem bloqueios da Polícia Militar, o presidente do Supremo telefonou para o governador do DF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, ligou para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para pedir reforço na segurança do prédio da Corte, em Brasília.

A ligação foi feita na noite de segunda-feira (6/9), após manifestantes bolsonaristas furarem bloqueios da Polícia Militar e avançarem sobre a Esplanada dos Ministérios.

Como o Metrópoles noticiou, bolsonaristas prometiam, na noite de ontem, “invadir” o prédio do Supremo durante os protestos na Esplanada marcados para esta terça-feira, 7 de setembro.

A segurança do prédio do STF está sendo feita por homens da própria Corte e por policiais militares do DF. O pedido de Fux foi para que Ibaneis reforce o contingente da PM nos arredores do Supremo.

O comando do STF também chegou a cogitar, na noite de segunda-feira, pedir ao Exército para reforçar a segurança no prédio da Corte. Por ora, contudo, a solicitação oficial ainda não foi formalizada.

Igor Gadelha, Metrópoles