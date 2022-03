Fux “mata no peito” favorecimento ao Itaú (ITUB4) a pedido de sobrinho de Barroso em ação bilionária no CNJ

Em campanha para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux deu uma resposta famosa à pergunta que lhe fez o então deputado João Paulo Cunha (SP) sobre como votaria no processo do mensalão do PT:

– Esse assunto eu mato no peito porque eu conheço. E sei como tratar.

Foi Dilma, em fevereiro de 2011, que o indicou para o Supremo. Ali, Fux votou pela condenação dos réus do mensalão – inclusive João Paulo Cunha e José Dirceu.

Mas, o ministro é acostumado a ‘matar no peito’ quando a situação lhe interessa. Porém, se no caso do Mensalão ele deu as costas aos que lhe estenderam a mão durante a jornada a mais alta corte do país, algumas coisas mudaram, nem todas, porque ele segue ‘matando no peito’.

E foi isso que ele fez em um processo que o Banco Itaú (ITUB4) perdeu e transitou em julgado na justiça do Pará, e não cabem mais recursos ao banco. Fux, que ‘sabe como tratar’, deu um jeitinho e com isso, mais tempo ao banco, que deveria ter pago a conta, R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), em setembro de 2020.

A ‘matada no peito’ foi feita através de uma interferência abusiva no processo movido pela empresa Rondhevea, detentora de um lote com 51.939.753 ações do ITUB4.

O Conselho Nacional de Justiça não é instância recursal, tampouco revisional de processos. O que na prática quer dizer que as decisões tomadas por magistrados não podem ser alteradas por atos do CNJ e quem estarrece esses limites é a Constituição e a jurisprudência do STF:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Apenas o comportamento dos magistrados e questões administrativas são atribuições do Conselho. Mas Fux ignorou tudo isso ao determinar, por telefone, que a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, se abstivesse de promover qualquer ato no processo.

No dia 18 de setembro a magistrada havia expedido uma ordem de bloqueio nas contas do Itaú e Itaú Corretora, até o valor de R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) no processo que está em fase de execução.

Sem recursos, já que a ação transitou em julgado, o advogado Rafael Barroso Fontelles, que representa o Itaú apresentou uma reclamação contra a juíza no CNJ e na Corregedoria do TJPA, alegando que ela havia proibido acesso aos autos, e que o bloqueio era irregular, pois ela não havia ‘comunicado previamente’ o banco sobre a medida.

As duas alegações são descabidas. A primeira é mentirosa. Os advogados não puderam acessar os autos pelo fato de não terem procuração, e a ação tramita sob segredo de justiça a pedido do próprio banco. O único advogado que estava habilitado não apenas acessou como fotografou os autos. O processo é físico pois tem 18 anos de tramitação.

Quanto a comunicação prévia, ela não é prevista no Novo Código de Processo Civil, pelo contrário, a norma estabelece que a parte perdedora não pode ser comunicada para impedir o esvaziamento das contas ou mesmo chicanas, como a promovida pelos advogados do Itaú.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

E eles foram além. Acusaram a juíza de estar ‘levantando os valores’ da conta, sendo que nenhum real havia sido bloqueado. Entre os dias 17 a 25 de setembro o Itaú alegou uma conveniente ‘falha sistêmica’, que impediu qualquer bloqueio feito pelo SISBAJUD. Todas as ordens emitidas no período tiveram que ser refeitas posteriormente. Para dar ‘veracidade’ as alegações que a magistrada estaria levantando os valores, os advogados do Itaú enviaram um email ao TJPA informando que ‘os valores estavam disponíveis à justiça’, porém as telas de segurança do banco mostravam o contrário, que existia a ordem de bloqueio, mas não tinha saldo em conta (detalhes e imagens mais abaixo).

Mesmo com essas alegações frágeis, Fux interferiu no processo e teve que levar o caso ao conhecimento dos demais conselheiros no dia 6 de outubro de 2020.

Como se tratava de uma interferência notadamente abusiva, ele tentou ‘matar no peito’, mas foi alertado, em voto proferido por Mário Guerreiro, que aquela medida era irregular, e ele ainda alertou para o perigo da decisão açodada de Fux, que pode criar um efeito dominó, transformando o CNJ em instância recursal de banqueiro. É bom lembrar que bancos são excelentes cobradores, e péssimos para pagar suas contas. O Itaú então é um caloteiro contumaz.

A ‘matada no peito’ de Fux não colou. Foi pedido vista na reclamação e desde então o ministro adotou outra estratégia, a de esconder a bola do jogo. O processo não foi mais pautado por ele.

