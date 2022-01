Fux, presidente do STF, rasgou a Constituição para favorecer Itaú; assista o vídeo e entenda

O caso escandaloso, que vem sendo mostrado aqui em PAINEL POLÍTICO há mais de um ano, revela os bastidores de um dos maiores calotes da história, aplicado com a ajuda do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, atendendo a pedido do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso.

O episódio escancara as relações obscuras que permeiam as cortes superiores, com advogados parentes de ministros, a lei sendo ‘flexibilizada’ para atender interesses nada republicanos.

ps://politico.painelpolitico.com/fux-presidente-do-stf-rasgou-a-constituicao-para-favorecer-itau-assista-o-video-e-entenda/

Autor: Painel Político, Alan Alex