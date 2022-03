Fux tem que respeitar a Constituição e o Congresso Nacional tem o dever de cobrar; o caso Itaú é motivo de impeachment

Essa é uma questão que sequer deveria estar sendo debatida, o cumprimento das normas constitucionais por ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda mais em se tratando do presidente da mais alta corte de justiça do país, o ministro Luiz Fux.

Mesmo assim, em pleno 2022, o tema não sai da pauta. Fux não esconde seu fisiologismo, e para isso, desrespeita abertamente a Constituição, faz lobby, age mais como político que juiz. Apesar da Carta Magna ser rasa em relação à conduta dos ministros do Supremo, ela é clara sobre o processo de impeachment dos mesmos. Ele está regulamentado pela Lei 1.079/1950, que também regulamenta o impeachment de Presidente da República.

O processo de impeachment de um ministro do Supremo passa por 3 votações no Senado. As duas primeiras votações são realizadas com base em pareceres de uma Comissão Especial, criada especificamente para analisar o caso. Já a última votação é feita a partir do parecer do Presidente do STF. O último passo para efetivar o impeachment é uma votação no Plenário do Senado, que precisa de 2/3 dos votos para a aprovação do impeachment.

E Fux, infelizmente, mas para o bem do Brasil, deveria ser alvo de um processo de impeachment, e entrar para a história como o primeiro a passar por ele. O ministro não honra a toga.

O caso Itaú é o exemplo mais pernicioso, escandaloso e imoral que se tem notícias envolvendo um ministro do Supremo, com direito a ‘favorzinho’ para advogado que também é parente de ministro.

Em 6 outubro de 2020, Luiz Fux estarreceu o país ao cassar, na condição de corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma ordem de bloqueio contra o Banco Itaú que havia sido determinada pela juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará. Os argumentos usados por Fux para justificar sua interferência ilegal não se sustentam em um debate de boteco entre acadêmicos de Direito do segundo período. A reclamação disciplinar apresentada contra a juíza sequer deveria ter sido recebido no CNJ, dada a sua inconsistência e amadorismo do pedido.

O CNJ não é instância recursal, não tem poderes para cassar, alterar ou anular decisão judicial, isso quem diz é a Constituição Federal:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

A base da reclamação disciplinar, apresentada pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, foi a alegação de que a juíza havia sido ‘parcial’ em sua decisão de determinar o bloqueio dos valores nas contas do Itaú, e a ‘prova’ seria o fato dela não ter comunicado o banco previamente.

A juíza tomou a decisão amparada no Novo Código de Processo Civil (CPC), que foi elaborado sob a supervisão de Fux, e ele diz:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Mas não é só. Barrosinho mentiu na reclamação afirmando que a juíza estaria ‘levantando os valores’, sendo que eles sequer foram bloqueados. O próprio Itaú cuidou disso, alegando uma ‘falha sistêmica’ que teria impedido qualquer bloqueio no período.

O processo movido pela empresa Rondhevea, diz respeitoa um lote de 51.939.753 milhões de ações do Itaú (ITUB4). Os papéis foram periciados e o valor de R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Graças a ação ilegal de Fux neste processo, o Itaú vem aplicando o calote desde 2020, e Fux mantendo o desfecho do julgamento da reclamação fora da pauta desde então.

