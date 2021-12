Fux vira o ano e segue sem pautar juiz de garantias no STF e calote do Itaú no CNJ

Mais um ano passou e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux não pautou dois temas de extrema importância, o juiz de garantias, um tema que se arrasta graças a uma liminar monocrática, e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o inacreditável calote que o Banco Itaú vem promovendo contra um acionista, graças também a uma decisão do ministro, que interferiu ilegalmente no processo e vem mantendo o desfecho fora da pauta desde outubro de 2020.

O caso envolvendo o Itaú é escandaloso e abalou a segurança jurídica, já que o CNJ era a instituição que se mantinha íntegra, mas cedeu aos arroubos ditatoriais de Fux.

Autor: Alan Alex, Painel Político