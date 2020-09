Garota de 20 anos é assassinada diante da filha, em Cerejeiras; prima da vítima teve que fugir para não morrer também

Uma garota de 20 anos, identificada como Lucyene Teixeira Guilherme da Silva, foi assassinada na manhã de desta quinta-feira, 03, na frente da filha, a golpes de canivete desferidos pelo ex-marido, de quem estava separada há apenas duas semana. O crime aconteceu na cidade de Cerejeiras.

Segundo informações levantadas pela reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE, o suspeito do assassinato, que não aceitava a separação, chegou na residência da ex, localizada na rua Aracajú com a Maria Godoy Duran, no bairro Jardim São Paulo, em Cerejeiras e a chamou.

Ainda segundo testemunhas, quando saiu para atender, Lucyene já passou a ser agredida a canivetadas, momento em que a prima da vítima entrou no meio tentando separar, acreditando que o ex-marido estava dando murros na jovem.

Quando percebeu que a vítima estava banhada em sangue, a prima entrou em desespero, porém, foi ameaçada pelo assassino, que partiu pra cima dela mesma, tendo a testemunha que fugir para não ser assassinada também.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e as últimas informações dão conta de que ele seguiu em direção ao município de Corumbiara.

Lucyene, que estaria arrumando a mudança para sair da cidade e residir em Colorado, morreu no local.

