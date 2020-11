Garota de programa é brutalmente assassinada pela amiga por não pagar o aluguel

Uma garota de programa de 21 anos foi morta com um tiro na rua de uma boate, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo investigação da Polícia Civil, Ketlen Lorrane Carvalho foi baleada por uma amiga por causa de uma dívida.

O crime aconteceu na madrugada do último domingo (8), no setor Sítios Santa Luzia, região conhecida pela quantidade de motéis. A autora do assassinato fugiu do local.

Investigação

O delegado Rogério Bicalho informou que uma amiga da vítima se apresentou à delegacia na tarde de terça-feira (10), confessou o crime e entregou a arma usada. Segundo o investigador, por não haver flagrante, ela não ficou presa e responderá em liberdade pelo assassinato.

“As duas eram garotas de programa e tinham uma briga porque a vítima, aparentemente, não quis pagar uma dívida de despesas de quando moravam juntas”, disse o delegado.

O investigador acrescenta que as duas mulheres moraram juntas por três anos e há um mês a vítima se mudou da residência. O valor da dívida não foi informado pela suspeita à polícia.

Apesar da versão da suspeita, o caso segue em investigação para apurar se há outra motivação. Por enquanto, o delegado descarta a participação de outras pessoas no homicídio.

Fonte: G1