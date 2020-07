Garota de programa tem nudes vazados por cliente e mulher dele descobre tudo

Segundo ela, desde o ano passado fazia programas com o homem e por essa razão sentiu confiança em trocar nudes via WhatsApp com o cliente

O crime registrado pela Polícia Militar como violação sexual mediante fraude ocorreu na noite de quinta-feira (30) no bairro Eletronorte, na zona Sul de Porto Velho (RO).

Uma garota de programas sexuais de 23 anos acionou a PM para denunciar um cliente, que não teve a idade e nem o nome divulgados. Segundo ela, desde o ano passado fazia programas com o homem e por essa razão sentiu confiança em trocar nudes via WhatsApp com o cliente.

No entanto, ela acabou sabendo através de um amigo que o então cliente teria postado fotos dela sem roupas em vários grupos de WhatsApp.

A jovem revoltada foi até a casa dele tomar satisfação e para a surpresa, segundo ela, ficou sabendo que o homem era casado. A jovem teria se deparado com a esposa do cliente na casa, mas o homem não se encontrava no momento.

Os policiais militares foram ao local e fizeram o registro da ocorrência para a Polícia Civil investigar. A esposa do homem tomou conhecimento de todo o ocorrido e ficou indignada com o marido.

Por Rondoniaovivo