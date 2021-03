Garota é agredida e roubada por mulher em casa e PM prende acusada

Ingrid S. M., 25, foi presa no final da noite de segunda-feira (22) após assaltar uma adolescente de 15 anos em uma residência na Rua Filadélfia, próximo a Estrada da Areia Branca, no bairro Terra Prometida, na zona Sul da capital de Rondônia.

A adolescente contou para a polícia que estava na residência com alguns amigos no momento em que a mulher chegou a agredindo com socos e tapas no rosto.

Ela tomou o celular e um relógio da vítima e fugiu do local. Policiais militares ao serem chamados pela adolescente conseguiram localizar a acusada em uma casa nas proximidades onde ocorreu o crime.

A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a Central de Flagrantes. Apenas o relógio foi encontrado com ela, o celular a acusada alega que não roubou.

Fonte: rondoniaovivo