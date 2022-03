Gaúcho: mesmo com derrota para o Internacional, Grêmio chega à final

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23) em Porto Alegre. Porém, o resultado não foi suficiente para tirar do Tricolor a classificação para a decisão do Campeonato Gaúcho, na qual enfrentará o Ypiranga.

ESTAR NA FINAL PARA DISPUTAR O PENTACAMPEONATO, SIM, AFETA O GRÊMIO! Enfrentaremos o Ypiranga lá em Erechim na primeira partida da Final do #Gauchão2022. Na volta, queremos estar do lado de vocês. VAMOS LOTAR A ARENA!

Após triunfar por 3 a 0 no Beira Rio no último final de semana, o Grêmio adotou uma postura muito conservadora na volta, mantendo as linhas baixas e esperando por oportunidades de contra-atacar. Isto fez com que no primeiro tempo o Colorado tivesse mais posse de bola, mas com poucas oportunidades criadas.

Assim, o gol da vitória do Internacional saiu apenas no segundo tempo. Aos 18 minutos Taison cobrou falta da intermediária com muita força para marcar um golaço. Porém, a vitória de 1 a 0 do Internacional foi insuficiente para tirar a vaga do Grêmio.

Finalista inédito

O adversário do Tricolor na grande decisão é o Ypiranga, que bateu o Brasil de Pelotas por 3 a 1 nesta quarta. Esta é a primeira vez na história que a equipe de Erechim disputa o título do estadual.