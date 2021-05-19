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GEAD – Força tarefa do Sindsef junto à CAIXA confirma liberação de valores bloqueados para 165 beneficiários; Confira lista

Por Na Hora Online
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Em força tarefa para tentar liberar os valores da GEAD que ainda estão remanescentes, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO e o Escritório de Advocacia Fonseca & Assis, tiveram mais êxito, e na última semana, receberam a confirmação de que está liberado para pagamento, os valores que estavam bloqueados. Na lista disponibilizada pela Caixa Econômica Federal estão contemplados com a liberação, 165 beneficiários que receberam uma parte da ação, entre o período de 2018 e 2020.

A liberação do pagamento ocorre após o Supremo Tribunal Federal – STF ter definido o índice de atualização dos juros e essa liberação dos valores é referente ao valor remanescente que estava bloqueado na CAIXA.

O SINDSEF esclarece que não se trata de segunda parcela, quem recebeu antes de 2018 e não teve valores bloqueados, não tem direito. A Diretoria Executiva acompanha esta matéria de perto e continuará trabalhando junto com a força tarefa para desbloqueio de todos os beneficiários.

Uma informação importante, quando o beneficiário for junto à Caixa Econômica Federal e lhe for repassado a informação que precisará de alvará judicial para levantamento desses valores, solicitamos que aguarde mais alguns dias para que possamos corrigir esta informação sem nenhum tipo de exigência.

CONFIRA A LISTA DOS BENEFICIÁRIOS COM VALORES LIBERADOS:

  1. ACYR FURTADO DE SOUZA
  2. ADELCINA PEREIRA DA SILVA
  3. ADELIA NASCIMENTO ALVES
  4. ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
  5. ADENITA PEREIRA DOS SANTOS
  6. ADNA TEIXEIRA GRECIA
  7. AGOSTINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA
  8. ALAIDES OLIVEIRA DE JESUS
  9. ALCIDES ANTONIO CORREA
  10. ALCIR GOTARDO
  11. ALICE ERCULANO COVRE
  12. ALMERITA DE OLIVEIRA ROCHA
  13. ALZIRA RODRIGUES
  14. AMALIA RODRIGUES DA SILVA
  15. AMELIA DIAS FERNADES
  16. AMIGAIR COSTA SOARES
  17. ANA ALICE FREITAS DA ROSA
  18. ANA DA SILVA SARAIVA
  19. ANA ELIZABETH BAUMANN TOSCHI
  20. ANA LUCIA ABATI LANZARIN
  21. ANA LUCIA LIMA AMARAL
  22. ANA LUZIA SERBATE CIZMOSKI
  23. ANA MADALENA SANTOS FREIRE
  24. ANA MARIA BRAGANHOL
  25. ANA MARIA CARDOSO DE SOUZA
  26. ANA MARIA CATELAN SILVA
  27. ANA MARIA DA SILVA MOREIRA
  28. ANA MARIA DE ANDRADE SILVA
  29. ANA MARIA DE CARVALHO
  30. ANA ROSA ALVES NEVES
  31. ANA SOARES DE SOUZA
  32. ANADIR VIEIRA DA SILVA
  33. ANALEIDE MARIA CAZAVECHIA
  34. ANATONIETA WANDERLEY FERNANDES
  35. ANGELA LUCIA FERREIRA XAVIER EVANGELISTA
  36. ANIZIA FERREIRA LEITE
  37. ANTÔNIA AUGUSTA DORADA DOS SANTOS
  38. ANTÔNIA AURINETE PAROWSKI
  39. ANTÔNIA DA SILVA ARAUJO
  40. ANTÔNIA DE MORAES LOPES
  41. ANTÔNIA SOARES VITORIANO RAMOS
  42. ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS
  43. ANTÔNIO COSTA MERA
  44. ANTÔNIO FERREIRA DE QUEIROZ
  45. ANTONIO GONÇALVES DIAS
  46. ANTÔNIO JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA
  47. ANTONIO MARIA DE CARVALHO
  48. ANTONIO MOREIRA LIMA
  49. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
  50. APARECIDA ALVES DOS SANTOS
  51. APARECIDA DA LUZ ALVES DA SILVA
  52. APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS
  53. AURELIA BANFIELD
  54. CLARICE BELOTI DA SILVEIRA
  55. ESPERANÇA LUNGHINHO DA SILVA
  56. ESPERANCA LUNGUINHO DA SILVA
  57. EUCLIDES CADILHAC
  58. EULALIA BRITO DOS SANTOS
  59. EUNICE APARECIDA DE MENDONÇA
  60. EUNICE DELFINO
  61. EURIDES FERREIRA DE SOUZA
  62. EVA DO CARMO BISPO DOS SANTOS
  63. EVA DOROTEIA SOARES
  64. EVA FERNANDES SANTANA
  65. EVANILDA WENDLER
  66. FATIMA DA SILVA BRAUNA
  67. FATIMA DOS SANTOS PEREIRA
  68. FATIMA MARIA SOUZA DA SILVA
  69. FIDELCINA ORNELES DE ALMEIDA
  70. FLORENTINA LIBMANN BECALLI
  71. FORTUNATO NEVES DE ARAUJO
  72. FRANCISCA AGUIAR FERNANDES
  73. FRANCISCA CASTRO DE LIMA
  74. FRANCISCA DOS REIS DE FREITAS
  75. GENESIA SANTOS DE SOUSA
  76. HELENA FUZO
  77. HELENA MARIA DA SILVA
  78. HELENA RODRIGUES DA SILVA
  79. HELIO CABEÇA
  80. HIGINIA FAUSTINO
  81. HILDA CONCEIÇÃO BONFIM DE OLIVEIRA
  82. HOZANA LAURA SAMPAIO
  83. HUGO ARIAS
  84. IDENIR IZABEL DE OLIVEIRA BRIZIDIO
  85. IEDA MARIA RIBEIRO
  86. ILIDIA BELIZARIO CORDEIRO
  87. IONA AUGUSTA FERREIRA
  88. IRACEMA DE MOURA LEAL SILVA
  89. IRACEMA REIS DE OLIVEIRA
  90. IRACY GALVÃO DA SILVA
  91. IRENE DOS SNTOS MENDES RODRIGUES
  92. IRENE KLOS DOS REIS
  93. IRENE VIEIRA BOTELHO
  94. IRENITA LOPES SANTOS
  95. JELIA JOSÉ DA SILVA
  96. JOSE MARIA SALA COLL
  97. JOSE MAZZALI
  98. KATSUKO SUGAHARA ALVES
  99. MAGNOLIA DE OLIVEIRA CORREA
  100. MARIA AUREA DE SOUZA SILVA
  101. MARIA AUREA GUEDES COUTINHO
  102. MARIA AUXILIADORA COUTINHO DE SOUZA
  103. MARIA DO CARMO OLIVEIRA E SOUZA
  104. MARIA DOS PRAZERES VILLAR CALDEIRA
  105. MARIA NOGUEIRA DE ASSIS REIS
  106. MARINALVA GONÇALVES DOS SANTOS
  107. MELQUIADES GOMES DE OLIVEIRA
  108. MIGUEL SOUZA DA SILVA
  109. ODILA DE OLIVEIRA LEAL MALTA
  110. OLGA ANA HEREK BONALDO
  111. OLGA IDA DENNY
  112. PEDRO SOUZA BONFIM
  113. PRIMA MARIA WERLANG
  114. RAIMUNDA ARAUJO BOTELHO
  115. RAIMUNDA BATISTA DO NASCIMENTO
  116. RAIMUNDA MOREIRA DE BRITO
  117. RAIMUNDO CAETANO ALEXANDRINO
  118. RAIMUNDO NONATO MATOS
  119. RAIMUNDO ROSA DE SOUZA
  120. RAIMUNDO SILVA MONTEIRO
  121. RAIMUNDO VIANA DA SILVA
  122. RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA
  123. RAYMUNDA CARVALHO DOS SANTOS
  124. RODERCI DE DEUS SOARES
  125. RUTH CONDE SHOCKNESS
  126. SELMA LUCIA GARCIA AMARAL
  127. TEHREZINHA VON RONDOW GONÇALVES
  128. TEREZA DE BRITO CANGIRANA
  129. TEREZA MARTINS DAMACENA
  130. TEREZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
  131. TEREZINA CONCEIÇÃO COSTA LESSA
  132. TEREZINHA BOTELHO DA SILVA
  133. TEREZINHA CAMPANA DOS SANTOS
  134. TEREZINHA CARDOSO CUNHA
  135. TEREZINHA DA SILVA CARVALHO
  136. TEREZINHA DA SILVA MONTEIRO
  137. TEREZINHA DANTAS DE LIRA
  138. TEREZINHA DE JESUS ARAUJO FERREIRA
  139. TEREZINHA DE JESUS BEIRA PANTOJA
  140. TEREZINHA FLAVIANA VIEIRA
  141. TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA
  142. TEREZINHA MARIA DA SILVA ROCHA
  143. TEREZINHA MARQUES DE SOUZA DALAZOANA
  144. TEREZINHA NOBRE DE SOUZA
  145. TEREZINHA SAMPAIO ARAUJO
  146. TEREZINHA VARGAS DE OLIVEIRA
  147. TEULEZINHA CORREA TELES
  148. THEREZINHA SALVADOR
  149. VALDEMIRO KRUGER
  150. VALDIVIA FERREIRA DE ARAUJO
  151. VANDELNIRA MONTEIRO DA COSTA
  152. VANDY DE OLIVEIRA DA COSTA
  153. VANILDA EDUARDA DOS ANJOS
  154. VERA LUCIA ARAUJO DA COSTA
  155. VERA LUCIA FARIA MACHADO
  156. VERA LUCIA PASSOS
  157. VERDIANA MARTINS DOS PASSOS
  158. VERGINIA DE AZEVEDO GUIMARÃES
  159. VILMA DE ARAUJO ROCHA
  160. WALDA FLOR DA SILVA
  161. WALDERES CORREA
  162. WALQUIRIA REIS CORDEIRO
  163. ZENAIDE RODRIGUES DE SOUZA
  164. ZULEIDE RODRIGUES LAMARÃO
  165. ZULMIRA CALISTRO MARQUES

Via SINDSEF-RO

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