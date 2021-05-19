GEAD – Força tarefa do Sindsef junto à CAIXA confirma liberação de valores bloqueados para 165 beneficiários; Confira lista
Em força tarefa para tentar liberar os valores da GEAD que ainda estão remanescentes, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO e o Escritório de Advocacia Fonseca & Assis, tiveram mais êxito, e na última semana, receberam a confirmação de que está liberado para pagamento, os valores que estavam bloqueados. Na lista disponibilizada pela Caixa Econômica Federal estão contemplados com a liberação, 165 beneficiários que receberam uma parte da ação, entre o período de 2018 e 2020.
A liberação do pagamento ocorre após o Supremo Tribunal Federal – STF ter definido o índice de atualização dos juros e essa liberação dos valores é referente ao valor remanescente que estava bloqueado na CAIXA.
O SINDSEF esclarece que não se trata de segunda parcela, quem recebeu antes de 2018 e não teve valores bloqueados, não tem direito. A Diretoria Executiva acompanha esta matéria de perto e continuará trabalhando junto com a força tarefa para desbloqueio de todos os beneficiários.
Uma informação importante, quando o beneficiário for junto à Caixa Econômica Federal e lhe for repassado a informação que precisará de alvará judicial para levantamento desses valores, solicitamos que aguarde mais alguns dias para que possamos corrigir esta informação sem nenhum tipo de exigência.
CONFIRA A LISTA DOS BENEFICIÁRIOS COM VALORES LIBERADOS:
- ACYR FURTADO DE SOUZA
- ADELCINA PEREIRA DA SILVA
- ADELIA NASCIMENTO ALVES
- ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
- ADENITA PEREIRA DOS SANTOS
- ADNA TEIXEIRA GRECIA
- AGOSTINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA
- ALAIDES OLIVEIRA DE JESUS
- ALCIDES ANTONIO CORREA
- ALCIR GOTARDO
- ALICE ERCULANO COVRE
- ALMERITA DE OLIVEIRA ROCHA
- ALZIRA RODRIGUES
- AMALIA RODRIGUES DA SILVA
- AMELIA DIAS FERNADES
- AMIGAIR COSTA SOARES
- ANA ALICE FREITAS DA ROSA
- ANA DA SILVA SARAIVA
- ANA ELIZABETH BAUMANN TOSCHI
- ANA LUCIA ABATI LANZARIN
- ANA LUCIA LIMA AMARAL
- ANA LUZIA SERBATE CIZMOSKI
- ANA MADALENA SANTOS FREIRE
- ANA MARIA BRAGANHOL
- ANA MARIA CARDOSO DE SOUZA
- ANA MARIA CATELAN SILVA
- ANA MARIA DA SILVA MOREIRA
- ANA MARIA DE ANDRADE SILVA
- ANA MARIA DE CARVALHO
- ANA ROSA ALVES NEVES
- ANA SOARES DE SOUZA
- ANADIR VIEIRA DA SILVA
- ANALEIDE MARIA CAZAVECHIA
- ANATONIETA WANDERLEY FERNANDES
- ANGELA LUCIA FERREIRA XAVIER EVANGELISTA
- ANIZIA FERREIRA LEITE
- ANTÔNIA AUGUSTA DORADA DOS SANTOS
- ANTÔNIA AURINETE PAROWSKI
- ANTÔNIA DA SILVA ARAUJO
- ANTÔNIA DE MORAES LOPES
- ANTÔNIA SOARES VITORIANO RAMOS
- ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS
- ANTÔNIO COSTA MERA
- ANTÔNIO FERREIRA DE QUEIROZ
- ANTONIO GONÇALVES DIAS
- ANTÔNIO JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA
- ANTONIO MARIA DE CARVALHO
- ANTONIO MOREIRA LIMA
- ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
- APARECIDA ALVES DOS SANTOS
- APARECIDA DA LUZ ALVES DA SILVA
- APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS
- AURELIA BANFIELD
- CLARICE BELOTI DA SILVEIRA
- ESPERANÇA LUNGHINHO DA SILVA
- ESPERANCA LUNGUINHO DA SILVA
- EUCLIDES CADILHAC
- EULALIA BRITO DOS SANTOS
- EUNICE APARECIDA DE MENDONÇA
- EUNICE DELFINO
- EURIDES FERREIRA DE SOUZA
- EVA DO CARMO BISPO DOS SANTOS
- EVA DOROTEIA SOARES
- EVA FERNANDES SANTANA
- EVANILDA WENDLER
- FATIMA DA SILVA BRAUNA
- FATIMA DOS SANTOS PEREIRA
- FATIMA MARIA SOUZA DA SILVA
- FIDELCINA ORNELES DE ALMEIDA
- FLORENTINA LIBMANN BECALLI
- FORTUNATO NEVES DE ARAUJO
- FRANCISCA AGUIAR FERNANDES
- FRANCISCA CASTRO DE LIMA
- FRANCISCA DOS REIS DE FREITAS
- GENESIA SANTOS DE SOUSA
- HELENA FUZO
- HELENA MARIA DA SILVA
- HELENA RODRIGUES DA SILVA
- HELIO CABEÇA
- HIGINIA FAUSTINO
- HILDA CONCEIÇÃO BONFIM DE OLIVEIRA
- HOZANA LAURA SAMPAIO
- HUGO ARIAS
- IDENIR IZABEL DE OLIVEIRA BRIZIDIO
- IEDA MARIA RIBEIRO
- ILIDIA BELIZARIO CORDEIRO
- IONA AUGUSTA FERREIRA
- IRACEMA DE MOURA LEAL SILVA
- IRACEMA REIS DE OLIVEIRA
- IRACY GALVÃO DA SILVA
- IRENE DOS SNTOS MENDES RODRIGUES
- IRENE KLOS DOS REIS
- IRENE VIEIRA BOTELHO
- IRENITA LOPES SANTOS
- JELIA JOSÉ DA SILVA
- JOSE MARIA SALA COLL
- JOSE MAZZALI
- KATSUKO SUGAHARA ALVES
- MAGNOLIA DE OLIVEIRA CORREA
- MARIA AUREA DE SOUZA SILVA
- MARIA AUREA GUEDES COUTINHO
- MARIA AUXILIADORA COUTINHO DE SOUZA
- MARIA DO CARMO OLIVEIRA E SOUZA
- MARIA DOS PRAZERES VILLAR CALDEIRA
- MARIA NOGUEIRA DE ASSIS REIS
- MARINALVA GONÇALVES DOS SANTOS
- MELQUIADES GOMES DE OLIVEIRA
- MIGUEL SOUZA DA SILVA
- ODILA DE OLIVEIRA LEAL MALTA
- OLGA ANA HEREK BONALDO
- OLGA IDA DENNY
- PEDRO SOUZA BONFIM
- PRIMA MARIA WERLANG
- RAIMUNDA ARAUJO BOTELHO
- RAIMUNDA BATISTA DO NASCIMENTO
- RAIMUNDA MOREIRA DE BRITO
- RAIMUNDO CAETANO ALEXANDRINO
- RAIMUNDO NONATO MATOS
- RAIMUNDO ROSA DE SOUZA
- RAIMUNDO SILVA MONTEIRO
- RAIMUNDO VIANA DA SILVA
- RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA
- RAYMUNDA CARVALHO DOS SANTOS
- RODERCI DE DEUS SOARES
- RUTH CONDE SHOCKNESS
- SELMA LUCIA GARCIA AMARAL
- TEHREZINHA VON RONDOW GONÇALVES
- TEREZA DE BRITO CANGIRANA
- TEREZA MARTINS DAMACENA
- TEREZA RODRIGUES DO NASCIMENTO
- TEREZINA CONCEIÇÃO COSTA LESSA
- TEREZINHA BOTELHO DA SILVA
- TEREZINHA CAMPANA DOS SANTOS
- TEREZINHA CARDOSO CUNHA
- TEREZINHA DA SILVA CARVALHO
- TEREZINHA DA SILVA MONTEIRO
- TEREZINHA DANTAS DE LIRA
- TEREZINHA DE JESUS ARAUJO FERREIRA
- TEREZINHA DE JESUS BEIRA PANTOJA
- TEREZINHA FLAVIANA VIEIRA
- TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA
- TEREZINHA MARIA DA SILVA ROCHA
- TEREZINHA MARQUES DE SOUZA DALAZOANA
- TEREZINHA NOBRE DE SOUZA
- TEREZINHA SAMPAIO ARAUJO
- TEREZINHA VARGAS DE OLIVEIRA
- TEULEZINHA CORREA TELES
- THEREZINHA SALVADOR
- VALDEMIRO KRUGER
- VALDIVIA FERREIRA DE ARAUJO
- VANDELNIRA MONTEIRO DA COSTA
- VANDY DE OLIVEIRA DA COSTA
- VANILDA EDUARDA DOS ANJOS
- VERA LUCIA ARAUJO DA COSTA
- VERA LUCIA FARIA MACHADO
- VERA LUCIA PASSOS
- VERDIANA MARTINS DOS PASSOS
- VERGINIA DE AZEVEDO GUIMARÃES
- VILMA DE ARAUJO ROCHA
- WALDA FLOR DA SILVA
- WALDERES CORREA
- WALQUIRIA REIS CORDEIRO
- ZENAIDE RODRIGUES DE SOUZA
- ZULEIDE RODRIGUES LAMARÃO
- ZULMIRA CALISTRO MARQUES
Via SINDSEF-RO