Rondônia registra 2636 casos de covid-19 nesta quinta-feira

Nesta quinta (17), foram consolidados os seguintes resultados:

Casos confirmados – 358.013

Óbitos – 6.990 1(,97%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 142

Pacientes internados na Rede Privada – 12

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 64

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02

Total de pacientes internados –228

Pacientes aguardando leitos: 01

Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)

Aguardando resultados do Lacen – 354

* População vacinada (Dados de 17/02/2022):

1ª Dose – 1.255.029 (74,66%)

2ª Dose + DU – 1.069.957 (63,65%)

Dose de Reforço – 277.723 (16,52%)

Crianças 5 a 11 anos – 26.321 (13,83%)

Total de doses aplicadas: 2.602.709

* CoronaVac: 721.648

* AstraZeneca: 919.150

* Pfizer: 1.382.940

*Janssen: 64.400

*Pfizer Pediátrica: 56.200

Fonte: Painel de Vacinas

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/02/2022

Município Casos Totais Óbitos Totais

Porto Velho 96.682 2.617

Ji-Paraná 29.089 645

Ariquemes 28.575 538

Cacoal 23.217 333

Vilhena 19.095 300

Jaru 11.263 196

Pimenta Bueno 10.396 128

Machadinho D’Oeste 9.386 125

Rolim de Moura 9.249 193

Buritis 8.741 95

Alta Floresta D’Oeste 7.048 76

Ouro Preto do Oeste 6.800 160

Guajará-Mirim 6.042 235

Espigão D’Oeste 5.933 88

Nova Mamoré 5.463 89

Presidente Médici 5.258 92

Candeias do Jamari 5.004 82

Cerejeiras 4.607 71

São Francisco do Guaporé 4.505 54

São Miguel do Guaporé 3.928 61

Colorado do Oeste 3.788 49

Cujubim 3.685 45

Nova Brasilândia D’Oeste 3.655 36

Alto Paraíso 3.347 60

Costa Marques 3.383 43

Monte Negro 3.253 36

Seringueiras 2.614 23

Campo Novo de Rondônia 2.550 28

Chupinguaia 2.455 27

Urupá 2.255 32

Alto Alegre dos Parecis 2.002 47

Santa Luzia D’Oeste 1.790 23

Mirante da Serra 1.760 15

Alvorada D’Oeste 1.826 33

Corumbiara 1.600 25

Itapuã do Oeste 1.638 19

Vale do Anari 1.553 25

Cacaulândia 1.443 17

Cabixi 1.501 22

Vale do Paraíso 1.412 26

Nova União 1.234 15

Theobroma 1.119 26

Rio Crespo 1.105 13

Governador Jorge Teixeira 1.036 22

Novo Horizonte do Oeste 1.028 24

São Felipe D’Oeste 910 13

Ministro Andreazza 859 15

Teixeirópolis 749 9

Parecis 633 10

Pimenteiras do Oeste 639 17

Primavera de Rondônia 574 7

Castanheiras 336 10

Total Geral 358.013 6.990

Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:

ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADO)

MUNICIPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS

Porto Velho 434 0

Ji-Paraná 0 1

Ariquemes 205 0

Cacoal 0 0

Vilhena 312 0

Jaru 148 1

Pimenta Bueno 101 0

Machadinho D’Oeste 0 0

Rolim de Moura 223 2

Buritis 0 0

Alta Floresta D’Oeste 127 -1

Ouro Preto do Oeste 118 -3

Guajará-Mirim 66 0

Espigão D’Oeste 98 0

Nova Mamoré 0 0

Presidente Médici 108 1

Candeias do Jamari 0 0

Cerejeiras 65 1

São Francisco do Guaporé 110 0

São Miguel do Guaporé 0 0

Colorado do Oeste 34 0

Cujubim -37 0

Nova Brasilândia D’Oeste -26 1

Alto Paraíso 8 0

Costa Marques 101 -3

Monte Negro 131 0

Seringueiras 17 0

Campo Novo de Rondônia 0 0

Chupinguaia 48 0

Urupá 15 0

Alto Alegre dos Parecis 0 0

Santa Luzia D’Oeste 13 0

Mirante da Serra 20 0

Alvorada D’Oeste 129 0

Corumbiara 15 0

Itapuã do Oeste 34 0

Vale do Anari 2 0

Cacaulândia 0 0

Cabixi 59 0

Vale do Paraíso 12 -1

Nova União -1 0

Theobroma 1 0

Rio Crespo 0 0

Governador Jorge Teixeira 13 0

Novo Horizonte do Oeste 3 0

São Felipe D’Oeste 0 0

Ministro Andreazza 29 0

Teixeirópolis 0 0

Parecis -95 0

Pimenteiras do Oeste 10 0

Primavera de Rondônia 0 0

Castanheiras -14 1

Total Geral 2.636 0

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:

Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.

Informamos que o aumento registrado nos casos confirmados e óbitos por covid-19 no estado de Rondônia nesta quinta-feira (17), ocorreu em decorrência da migração gradual da fonte de dados (formulários municipais – Google Forms) para o sistema e-SUS VE. Essa discrepância é devida ao ataque ao banco de dados do Ministério da Saúde e representa a diferença dos dados represados desde o dia 09 de dezembro até a data de hoje (17/02). Ressaltamos que os demais dados retirados manualmente pelos municípios no período marcado pela pane no sistema serão gradativamente migrados para o sistema e-SUS VE no decorrer desta semana, até que se atualize realidade epidemiológica no estado de Rondônia.