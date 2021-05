Goleiro do Botafogo faz gol contra bizarro em goleada para o São Paulo pelo Brasileirão sub-17; veja lance

Um gol contra bizarro chamou a atenção na derrota do Botafogo para o São Paulo por 4 a 0, nesta sexta, no CEFAT, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão sub-17. Na saída de bola do time alvinegro, com pressão do time tricolor, o goleiro Victor Darub recebeu o passe e, dentro da área, tocou sem querer contra a própria meta.

Esse foi apenas o segundo gol da goleada do São Paulo. Rodriguinho abriu o placar e Caio Silva e Maranhão marcaram o terceiro e quarto gol, respectivamente.

Com resultado, o Botafogo segue na lanterna do grupo A, com apenas um ponto conquistado. Enquanto isso, o São Paulo, por sua vez, é o segundo colocado, com sete pontos, dois a menos que o líder Flamengo.

O Alvinegro volta a campo no próximo sábado, às 15h, contra o Cruzeiro, no SESC Alterosas, em Belo Horizonte. Já o Tricolor Paulista recebe justamente o Flamengo, na próxima terça-feira, às 19h, em Cotia.

© Fornecido por LANCE! Momento da falha de Victor Darub (Foto: Reprodução/MyCujoo)