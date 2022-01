Golpe do Itaú via CNJ com ajuda de Fux é a ponta do iceberg das relações do ministro com mercado financeiro

A decisão ilegal do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, através da corregedoria do Conselho Nacional de Justiça que favoreceu o Banco Itaú em setembro de 2020, evidencia uma relação que, no mínimo, deveria ser investigada por órgãos de controle do Estado.

Em 2019, quando o blog Intercept Brasil vazou as conversas de procuradores responsáveis pela Operação Lava Jato, veio à público a ‘palestra secreta’ que Fux proferiu a banqueiros, em evento organizado pela XP Investimentos, sócia do Banco Itaú. Nos diálogos, deu a entender que esses encontros eram remunerados, mas a assessora da XP não confirmou se Fux teria recebido algo, limitando-se a dizer que ‘garante a discrição dos parceiros’.

Na época, Fux era presidente do Tribunal Superior Eleitoral reuniu-se com banqueiros para falar sobre ‘a Lava Jato e as eleições’. A pergunta que fica é, porque o presidente do TSE se reúne com banqueiros para falar sobre esse assunto? Por acaso ele é analista de mercado?

Já em 2020, tão logo assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux participou de um evento promovido pela 1618 Investimentos, onde proferiu palestra sobre “A análise econômica do Direito e o Risco Brasil”. No mesmo dia, o ministro almoçou com o presidente do Banco Central e com Maurício Atem, senior relationship manager da 1618 Investimentos. O almoço foi reservado, assim como o evento para investidores.

O presidente do Supremo Tribunal Federal é próximo ao mercado financeiro e está sempre pronto para participar de eventos segmentados. Em março de 2020, por exemplo, em live promovida pela XP Investimentos (o ministro é assíduo), ele falou sobre “O papel do Judiciário na crise do coronavírus”, onde defendeu a flexibilizações de regras. Afirmou que hoje não há uma “visão persecutória” da Justiça. De acordo com o ministro, a jurisprudência pacificada atualmente é a de que “não há improbidade se não houver malícia”. Vai ver ele adotou esse princípio da ‘flexibilidade’ para ajudar o Itaú a aplicar o calote bilionário que vem dando em um acionista.

Mas o ministro não é muito bom em suas projeções. Em declarações feitas em 2020, ele afirmou: “O Brasil vai crescer muito depois das privatizações, das reformas, da abertura do mercado de gás, dessa junção Mercosul-União Europeia.” O Mercosul praticamente acabou e as privatizações não estão garantindo nada.

Também em julho de 2020, meses antes de assumir a presidência do STF, o ministro sentenciou após garantir, com sua palavra, que a Lava Jato continuaria: “E essa palavra não é só de um brasileiro que ama o Brasil. Essa palavra é de quem no ano que vem assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Os senhores podem me cobrar.” Na última quarta-feira, 3, o Ministério Público do Paraná, em nota insossa, comunicou o fim da Força Tarefa e a transferência dos remanescentes para o Gaeco. A Lava Jato chegou ao fim, e a palavra de Fux, pelo jeito, vale tanto quanto suas ‘flexibilizadas’ no CNJ.

Mas o mais contraditório nisso tudo aparece em artigo “Arbitragem e precedentes judiciais”, assinado pelo advogado Rodrigo Fux (filho do ministro) e o ministro do STJ Luis Felipe Salomão, publicado no jornal O Globo em 21 de julho de 2020, onde eles afirmam:

O Novo CPC (Código Fux), dentre outras mudanças que implementou com a intenção de aprimorar a prestação jurisdicional e promover os valores de segurança jurídica e igualdade, instituiu um sistema de precedentes adaptado à realidade brasileira, reunindo precedentes com eficácia normativa (vinculantes) e aqueles com eficácia persuasiva.

O parênteses ‘código Fux’ que aparece no texto é do próprio artigo. Chama a atenção um detalhe na ‘flexibilizada’ que Fux deu no CNJ a favor do Itaú, o ministro aceitou o argumento apresentado pelos advogados do banco onde eles acusam a magistrada de ter sido ‘parcial em sua decisão’ pelo fato dela não ter comunicado previamente o banco sobre a decisão de bloqueio. Mas é exatamente no artigo 854 do ‘código Fux’, que diz:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Pois é. Fux colocou a magistrada sob suspeição por ela ter seguido exatamente o que determina seu Novo CPC ou ‘código Fux’, como ele gosta de se referir.

Resta saber se essas ‘flexibilizadas’ a favor de bancos e grupos econômicos serão recorrentes ou foi apenas uma escorregada. Bom lembrar que já estamos em 2022, e Fux vem mantendo o caso fora da pauta do CNJ desde outubro de 2020.

