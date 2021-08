Gorverno de Rondônia já garantiu mais de R$ 80 milhões em asfaltamento para municípios de Rondônia

O Governador Marcos Rocha completou neste final de semana mais uma agenda no cone sul de Rondônia onde lançou oficialmente a nova fase do projeto “Tchau Poeira”, cujo objetivo é asfaltar e reformar a malha asfáltica de todos os municípios do Estado. Em conversa com moradores da região, Marcos Rocha explicou que o projeto já garantiu aos municípios rondonienses R$ 88 milhões em asfalto e recapeamento, com a participação efetiva do Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte (DER), que é o responsável pela execução de boa parte do projeto, de modo mais econômico, estratégico e principalmente ágil, entregando resultados concretos à população independentemente de sua região.

Marcos Rocha reiterou, ainda, que o diferencial do “Tchau Poeira” em relação a outros programas semelhantes executados em Rondônia em outras gestões é que o recurso utilizado no “Tchau Poeira” é fruto de economia administrativa, ou seja: não provem de financiamentos bancários que oneram ainda mais as contas públicas e principalmente o contribuinte: “O recurso para este asfalto é fruto de economia feita pelo governo e a população não terá que pagar duas vezes por este benefício. Estamos entregando um serviço de qualidade à população sem onerar as contas”, disse o Governador.

De forma paralela, o Governador de Rondônia intensificou os investimentos na máquina pública para garantir o bom andamento dos trabalhos executados no Estado. Os municípios do cone sul agora contam com uma usina móvel de asfalto para acelerar (e baratear) os custos com a implantação de asfaltamento e recuperação dos trechos já asfaltados. “O Estado é um parceiro dos municípios. O que queremos é um Estado pujante e estruturalmente preparado para alavancar as potencialidades econômicas já existentes e garantir novos investimentos”, pontuou Marcos Rocha.

Via Secom/Governo de Rondônia