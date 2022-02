Governador Acre veio a Rondônia e esta infectado com COVID, pede para quem esteve com ele que se cuide

No sábado (5), Cameli usou o perfil oficial nas redes sociais para confirmar que está com Covid-19. Ele disse que procurou se cuidar ao máximo, mas o teste feito ainda neste sábado (dois dias depois de vir a Rondônia) apontou que ele estava com a doença.

O comunicado é assinado pela médica responsável Dra Samila Machado Barbosa, que acompanha o gestor. “Encontra-se estável clinicamente, sem febre ou outro sintoma de alerta”, diz.

O anúncio veio depois de Cameli cumprir agenda em Rondônia, na última quinta-feira (3), quando se encontrou com Jair Bolsonaro e participou de uma reunião com o presidente do Peru, Pedro Castillo e foi contra todos os protocolos do Ministério da Saúde. Em nota, divulgado no site oficial, o governo informou que todas as pessoas que estiveram em contato com o governador nos últimos dias estão sendo notificadas e acompanhadas.

Dois Pesos e duas medidas

“Se cuide. Use máscara, álcool em gel, lave bem as mãos e, se não se vacinou, não deixe para amanhã. Vacinas salvam vidas”, frase nas redes sociais publicou Gladson Camelli, “uma imagem vale por mil palavras” diz o ditado.

