Governador bolsonarista de Rondônia, Marcos Rocha vai ser convocado na CPI da Covid

O governador de Rondônia, Marcos Rocha (sem partido) um dos mais fiéis apoiadores do presidente Jair Bolsonaro deverá prestar esclarecimentos à CPI da Covid do Senado Federal. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão, Omar Aziz, ao perder a paciência com o senador Marcos Rogério (DEM) que Aziz chamou de ‘Rolando Lero’, por se notabilizar em interromper os trabalhos da CPI obstruindo as sessões em defesa do presidente.

A afirmativa de Aziz surgiu em um debate com o senador rondoniense Marcos Rogério (DEM), durante o depoimento secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheira.

Rogério perguntou se o presidente da CPI “apertaria” o governador do Amazonas da forma como ele estava fazendo com a secretária.

“Tu acha que eu tô preocupado com o governador do Amazonas? Eu não estou preocupado nem o governador do Amazonas e nem com o de Rondônia que vem aqui também”, disse Omar Aziz.

Painel Politico, Alan Alex