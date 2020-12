Governador e esposa são internados em hospital com Covid

Na quarta-feira, a primeira dama e secretária de ação social do Estado, Luana Rocha, foi internada no Prontocordis, mais por segurança, já que não tinha sintomas mais graves, afetada pela segunda vez pelo coronavírus. No anoitecer desta quinta, foi a vez do próprio governador Marcos Rocha ir para o mesmo hospital e para a UTI, onde ficará, por tempo indeterminado. Ele também não está com sintomas graves da doença, mas seus médicos decidiram interná-lo por segurança. Rocha não foi infectado em maio, quando sua esposa e os dois filhos do casal tiveram a doença. Poucos meses depois, toda a família foi afetada. Luana Rocha e as crianças foram atingidos pela segunda vez, depois de seis meses do primeiro contágio. Há uma semana, o governador relatou, pelas redes sociais, numa Live, que era ele quem estava com o vírus. Dias depois, confirmou que Luana e seus filhos estavam novamente enfrentando o coronavírus. Até a noite da quinta, não havia sido emitido boletim médico sobre a saúde do Governador, mas sabe-se que seu estado era bom e a internação era apenas uma forma preventiva de enfrentar a doença. Uma segunda notícia vinda do mundo politico, também na quarta à noite: o deputado federal Mauro Nazif sofreu um infarto, mas socorrido rapidamente, seu estado também era estável, até o encerramento desta coluna.

Sergio Pires