Governador Marcos Rocha afirma que momento é oportuno para retomada das atividades turísticas em Rondônia

As belezas naturais de Rondônia encantam turistas de todas as regiões do país e mundo

A cerimônia de assinatura do Termo de Adesão ao Programa Viaja Mais Servidor entre o Exército Brasileiro e o Governo do Estado, através da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) aconteceu na manhã da última quarta-feira (19), no Palácio Rio Madeira.

A parceria firmada permite que mais de quatro mil militares de Rondônia possam aderir a extensão do Programa, definida por meio do Decreto nº 25.182, de 1° de julho de 2020. O decreto afirma que servidores públicos das demais esferas da Administração Pública tem direito aos benefícios e descontos, desde que haja demonstração de interesse dos referidos Órgãos ou das Entidades, devidamente formalizado junto à Superintendência Estadual de Turismo, para celebração de Termo de Adesão.

”O projeto faz parte do Plano de Retomada ao Turismo pós pandemia e fornece diversos benefícios como a valorização dos servidores, a movimentação da economia estadual, o crescimento do trade turístico pós pandemia por meio de descontos em bares, hotéis, agências de viagens, restaurantes, agências de transporte, que pode garantir o fluxo de turistas e a taxa de ocupação de hotéis e pousadas.

“A ideia do Viaja Mais Servidor é impulsionar o turismo interno para que a população conheça o potencial turístico do Estado em que vive. Para começar essa grande demanda iniciamos abrindo as portas ao funcionalismo público estadual, que é de aproximadamente 55 mil servidores. Sabemos que Rondônia ao longo dos anos não foi tão impulsionada com relação ao turismo, talvez por questões prioritárias em outras áreas, mas o que de fato a gente precisa entender hoje, é que o Governo de Rondônia, através da gestão do governador Marcos Rocha vem trabalhando para que isso seja uma realidade, e seja consolidado de fato o turismo dessa região tão nobre do país”, destacou o superintendente da Setur, Gilvan Pereira Júnior.

A adesão do Exército vai ampliar a quantidade de servidores que terão acesso aos serviços turísticos

O comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general Luciano Batista de Lima falou sobre a adesão do programa e o incentivo ao turismo rondoniense entre os militares.

“É uma satisfação aderir ao Programa Viaja Mais Servidor, porque nós teremos mais pessoas buscando o turismo em Rondônia, é uma característica do Exército Brasileiro, que nós militares acabamos conhecendo o Brasil todo, por causa das nossas transferências e movimentações e certamente a participação do Exército no programa vai ampliar a quantidade de servidores públicos federais, no caso militares que terão acesso ao turismo, ao lazer, aos serviços prestados e cadastrados neste programa”, ressaltou.

Para o governador coronel Marcos Rocha o momento é oportuno para retomar as atividades turísticas. “A gente vive um momento muito difícil em nossas vidas, onde amigos, parentes, perderam a vida outros foram atacados por essa doença terrível, que tem trazido grandes preocupações e tristeza para nossa saúde, não só por nossa população do estado, nem somente também do Brasil, mas em todo mundo. Por outro lado precisamos agir de forma diferente e a partir do momento que termine essa pandemia podemos ter as condições possíveis para que nosso Estado avance”, discursou o governador na solenidade.

Vale destacar que os atrativos turísticos de Rondônia chamam atenção pela natureza quase intocavél que encanta turistas de todas as regiões do país e mundo e precisam ser divulgados e visitados. Existem destinos no estado poucos conhecidos. Um exemplo são 35 cachoeiras no município de Alto Alegre dos Parecis.

Em Ouro Preto, além de parques e cachoeiras, os visitantes podem se aventurar nos voos de parapentes. Outro segmento que vem ganhando espaço é o turismo em comunidade indígena, um ponto forte do município de Cacoal, além de outros atrativos que envolve o meio ambiente.

