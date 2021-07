Governador Marcos Rocha alinha com classe empresarial avanços para fomentar desenvolvimento econômico Em reunião, classe empresarial de Cacoal apresenta demandas ao chefe do Executivo Estadual

O Governo de Rondônia tem conquistado feitos históricos para o desenvolvimento social e econômico e traça novos alinhamentos. Nessa quarta-feira (21), o diálogo foi realizado com a classe empresarial do município de Cacoal, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O governador Marcos Rocha pontuou as medidas adotadas para fazer com que metas essencias para os rondonienses sejam cumpridas. O Governo de Rondônia está com mais de 60% do Plano Estratégico em execução com ações de responsabilidade do Estado e ainda realiza iniciativas de apoio aos municípios.

“É possível fazer uma administração limpa e correta. Nosso Estado estava sem dinheiro para investimento no início de 2019, mas demos a volta por cima fizemos de tudo para não entrar no caos e alcançamos o inédito triplo A em solidez fiscal e 100% de transparência. Precisamos fazer de tudo pelo nosso Estado, e as dificuldades que temos, vamos superar juntos”, afirma o governador.

AEROPORTO

Os empresários apresentaram demandas e avaliaram positivamente as ações do Poder Executivo, a exemplo da reforma do Aeroporto do Café. “Só do nosso aeroporto está sendo reformado, isso já é muito positivo para Cacoal, ficará uma obra muito bonita, e é importante para a nossa economia”, disse o presidente da CDL, em Cacoal, Adeuvaldo Brito.

Governador Marcos Rocha destaca virada econômica de Rondônia

A obra do aeroporto foi o assunto principal da reunião que contou com a participação de representantes CDL e Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC). Os questionamentos feitos pelos empresários foram de pronto respondidos pelo governador.

A ampliação e reforma do terminal de passageiros está 98% executada; a ampliação e regularização da faixa da pista, que é o local de pouso de avião, já está com 80% da obra pronta; e o levantamento topográfico, 95% executado.

As obras que contemplam as reformas executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER) foram elogiadas pelos empresários, já a da Cerca Operacional Padrão Organização da Aviação Civil Internacional (Icao), executada por empresa terceirizada, contratada por licitação, recebeu pedido para que a mesma seja executada com celeridade.”É uma reivindicação que estamos apresentando”, disse Adeuvaldo Brito.

Também estão em andamento o Processo de Certificação Operacional do aeroporto para voos por instrumento; a alteração cadastral para voos por instrumento, a aquisição de mobiliário e equipamentos e a Execução da Área de Segurança de Fim de Pista (Resa).

Conhecido por ser rigoroso quanto a agilidade das obras e qualidade das mesmas, o governador assegurou que o tema será alinhado com a equipe do Governo. “Vamos buscar uma solução para que essa obra seja concluída o mais rápido possível”, garantiu Marcos Rocha.

“TCHAU POEIRA”

Outra ação do Poder Executivo que tem grande impacto nos municípios é o projeto “Tchau Poeira”. Por meio dele, são destinados recursos do Estado para asfalto e recapeamento em ruas das cidades.”O Tchau Poeira nasceu da vontade de entrar nos municípios e ajudar nossa gente, ao asfaltar vários bairros das cidades. A ideia é que isso nunca pare”, disse o governador.

Em Cacoal, o prefeito Adailton Furia, explicou que vai protocolar o projeto na próxima semana para solicitar o “Tchau Poeira”, e o governador garantiu que assim que a Prefeitura apresentar o documento será dada celeridade ao lançamento do projeto no município. A iniciativa do Governo de Rondônia já contemplou 15 municípios, sendo que um deles, Ariquemes, as obras estão em execução.

DESENVOLVIMENTO

Ainda foram apresentadas demandas em diversos eixos como da Saúde, Turismo e Economia. O governador assegurou que as propostas recebidas serão analisadas pela equipe de Governo. “Não temos o interesse de dificultar nada que seja de interesse da população. Vamos encontrar uma saída jurídica, técnica e inteligente”, disse o governador.

Os empresários pontuaram as ações em destaque no Estado. Parabenizaram o empenho do Governo em licitar a obra de construção do novo Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia, que será localizado em Porto Velho, mas acolherá pacientes de todos os municípios. Também elencaram o Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe), e a isenção de impostos de combustível para aviação como ações importantes para fomentar o desenvolvimento de Rondônia.

Estiveram presentes à reunião o deputado estadual, Cirone Deiró e a deputada Federal, Jaqueline Cassol.

Via Vanessa Moura