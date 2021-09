Governador Marcos Rocha assina ordem de serviço para construção da ponte mais segura e de mão dupla em Alto Paraíso

De cidade sem ponte a município atrativo para o desenvolvimento econômico. Uma nova história começou em Alto Paraíso nesta quinta-feira (8) com a assinatura da ordem de serviço para a construção da estrutura que ligará o município à BR-364. O investimento do Governo de Rondônia é de mais de R$ 8,6 milhões. A solenidade aconteceu às margens do rio Jamari, onde o governador Marcos Rocha juntamente com a primeira-dama, Luana Rocha, conferiu in loco a situação atual da travessia.

“Licitamos uma obra completa, incluindo as cabeceiras da ponte e a pavimentação asfáltica no entorno. Estamos fazendo o que é certo”, disse o governador ao destacar que o Estado chegou ao triplo A em solidez fiscal, conseguindo equilibrar as contas e registrando, em 2021, um superávit de R$ 826 milhões, fazendo diversas obras, diferente de vários lugares do Brasil.

“E essa ponte também será feita com qualidade em respeito a população e para trazer desenvolvimento para Alto Paraíso e toda região do Vale do Jamari”, afirma o governador.

Governador Marcos Rocha assina ordem de serviço para início da construção da nova ponte em Alto Paraíso

Marcos Rocha explicou ainda que a nova ponte de concreto sobre o rio Jamari, na RO-459, será mais elevada que antiga, cerca de mais de 5 metros, terá 13O metros de extensão, 8,80 metros de largura e garantirá o acesso mais rápido e seguro para Alto Paraíso. Desta forma, a obra do Governo de Rondônia colocará fim aos transtornos de trafegabilidade na região.

“Essa obra é importante para o Vale do Jamari e demonstra a seriedade com que o Governo trata a população, pois há alguns dias o governador inaugurou uma ponte na 421 que tinha sido feita sem as cabeceiras e nesta gestão foi executada. Mas essa é diferente, ele determinou na licitação que já tenha as cabeceiras”, destacou o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transporte (DER), Elias Rezende, ao enfatizar que a obra será concluída. “Essa é uma obra que não vai parar no meio do caminho, mas será finalizada, porque obras concluídas são a marca desta gestão “.

O secretário regional de Ariquemes, Euclides dos Santos, considera que a ponte dará início a uma nova etapa de desenvolvimento na região. ‘‘Com certeza a população será beneficiada com a construção dessa ponte que terá a altura necessária, será de mão dupla e uma estrutura segura para nunca mais cair com a força da água do rio Jamari, pois as obras feitas pelo Governo são de qualidade. Além disso, o escoamento da produção agrícola será muito mais rápido’’, avalia.

DESAFIOS

Há pouco mais de dois anos, a ponte que havia no local, de apenas uma mão e com 108 metros de extensão, foi comprometida com a cheia do rio Jamari. Desde então, a ligação de Alto Paraíso à BR-364 é feita por balsa. Uma travessia com custo e com a espera de cerca de 40 minutos.

A outra alternativa é pela RO-457, mais conhecida como Travessão B-40, mas o trajeto torna-se ainda mais longo, por volta de 1 hora e 30 minutos.

Morador da região, o sargento aposentado Davino dos Santos destaca que precariedade para trafegar na localidade. “Sempre passa muita carreta pesada e quando alguma dá problema na entrada da balsa, fica intransitável, então temos que voltar pelo B-40, ou seja, voltar até Ariquemes, cruzar pela ponte da 421 e pegar o travessão da B-40, no km 11. Comigo já aconteceu três vezes. E agora com o anúncio da construção da nova ponte, nossa expectativa é muito boa, pois dessa vez será de mão dupla, vai ficar bem melhor”, conta.

A mesma dificuldade é relatada pelo técnico em enfermagem Ramilson da Silva. ‘‘Sempre enfrentamos dificuldades para chegar a Alto Paraíso. Antes a travessia era pela ponte de mão única, e quando tinha muitos veículos tinha que esperar passar de um lado para outro para chegar a nossa vez, e quando a estrutura cedeu, e a travessia passou a ser por balsa, piorou, pois o tempo da espera dobrou, e ainda tem que pagar”, conta e destaca que agora o momento é de alegria. “Fiquei feliz em saber da ordem de serviço para construção dessa nova ponte, de mão dupla, pois vai facilitar para a população. Será uma benção para todo mundo que paga caro para atravessar ou que usa o desvio pela B-40, que é muito longe’’, disse o técnico de enfermagem.

‘‘Perdemos muito tempo, eu mesmo já cheguei a perder consulta médica. Para tirar o gado que tenho na propriedade em Alto Paraíso utilizando a balsa é trabalhoso, e não podemos fazer nada, só esperar. O transtorno é grande. Agora com o anúncio da nova ponte será bom demais, vai melhorar pra nós’’, avalia o produtor rural Gereci Ferreira.

O técnico de enfermagem Ramilson da Silva destaca a importância da nova ponte para a população do Vale do Jamari

“Ficamos felizes com essa obra, pois representa desenvolvimento para a região. Os problemas ficarão para trás”, avalia o governador Marcos Rocha, que ainda anunciou a liberação de recurso para que o DER providencie o projeto para asfaltamento da RO-459, no trecho entre Alto Paraíso ao garimpo Bom Futuro.

SUPERAÇÃO

Para chegar até esta etapa da assinatura da ordem de serviço autorizando o início da obra, o Governo de Rondônia teve que vencer diversos desafios. “Desde o momento que startou o procedimento para implantação dessa ponte, tivemos diversos recursos administrativos junto ao Tribunal de Contas a pedido de uma empresa de fora do Estado que perdeu o processo licitatório, e tumultuou o processo. E com todos esses recursos e seus prazos para defesa e alegações, isso protelou o início da obra, mas graças a Deus, nós juntamente com a Supel, vencemos toda a burocracia, estamos dando ordem de serviço, e agora a construção da nova ponte é uma realidade”, lembrou o governador.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), Alex Redano, parabenizou o Governo de Rondônia pela obra que beneficiará a região e reforçou a unidade dos poderes, resguardada a independência, em prol de atender as demandas da sociedade.

Também estiveram presentes na solenidade o deputado estadual Luizinho Goebel, líder do Governo na ALE, o deputado estadual Ismael Crispin, vice-líder do Governo na ALE e o deputado estadual Adelino Follador. “É uma grande vitória, houve muitos problemas burocráticos, mas quero agradecer e parabenizar o Governo. Será uma grande obra para região”, considerou Follador.

O presidente da Câmara dos Vereadores, Edmilson Facundo, considera a data um grande dia para Alto Paraíso e disse que espera uma obra de qualidade como as demais que são feitas pelo Governo. “A antiga ponte foi uma construção mal feita, e a natureza nos tirou, e a nossa aposta agora é que o Governo faça uma obra de qualidade”.

NOVA FASE DE DESENVOLVIMENTO

A construção da ponte está prevista para acontecer em 270 dias, ou seja, nove meses. A empresa vencedora da licitação é experiente neste tipo de construção no Estado. ‘‘Nós já executamos em Rondônia para o DER, Dnit e prefeituras mais de 40 pontes de concreto, inclusive há cerca de um mês foi inaugurada uma delas pelo Governo, uma estrutura de 100 metros de extensão sobre o rio Jacy. Outra obra nossa foi feita neste mesmo rio Jamari, na 421, uma ponte de 120 metros, que o DER fez as cabeceiras. Em novembro do ano passado, foi inaugurada outra ponte que fizemos em Ji-Paraná sobre o rio Urupá com 150 metros de comprimento. Em março do ano passado entregamos uma ponte sobre o rio Melgaço, em Pimenta Bueno, de 80 metros. Atualmente estamos terminando uma ponte em Cujubim de 75 metros. Também estamos executando duas pontes para o Dnit em Guajará-Mirim’’, afirma o sócio-proprietário da empresa responsável pela obra, Eduardo Barbosa Júnior.

A incontestável experiência da empresa em obras do porte que será executado em Alto Paraíso tranquiliza a população para que desta vez a estrutura seja segura para a trafegabilidade. Eduardo ainda pontuou um cuidado a mais que será tomado na nova obra, o vão de sustentação da ponte que antes tinha um espaçamento de 12 metros passará a ser de 32 metros, facilitando o fluxo no rio.

‘‘Essa ponte que ruiu não foi a água que derrubou, foram os entulhos como pedaços de árvores trazidos na cheia excepcional. E essa ponte nova tem um sistema diferente, totalmente de concreto, será bem mais pesada, as vigas serão feitas fora, e lançadas com treliças. E o vão dela será de 32 metros, então qualquer entulho que passar, vai embora’’.

Para o prefeito, João Pavan, a ponte contribuirá para uma nova fase de desenvolvimento do município que possui um perfil agrícola, especialmente com destaque para o plantio de soja e criação de gado. A cidade, segundo o prefeito, tem recebido, nos últimos anos, investidores de Mato Grosso e Paraná que têm aproveitado o lugar para a produção de soja, o que tornou as terras da cidade mais valorizadas. E o anúncio da nova ponte, derruba de vez, o último obstáculo para que a economia local avance.

‘‘Nós tivemos um período muito difícil. É uma demora para atravessar pela balsa, teve dias que a fila estava tão grande que quem chegava às 18h só conseguia atravessar às 21h, além disso, tem toda uma despeja; e no período de chuva, quem utiliza o desvio pela B-40 fica sujeito a atoleiro. E tinha muitas empresas evitando se instalar no município por causa da falta de uma ponte. E agora com a ordem de serviço para a construção da nova ponte, a população de Alto Paraíso fica feliz. Somos gratos por essa grande ação, pois antes éramos conhecidos como ‘aquele município que não tem a ponte’, e agora com a nova ponte o desenvolvimento de Alto Paraíso só tende a crescer’’, avalia o prefeito.

Via Vanessa Moura/Secom