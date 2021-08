Governador Marcos Rocha confirma ao deputado Cirone Deiró início das obras de pavimentação da estrada do calcário para os próximos dias Acompanhado do presidente da CMR, Euclides Cridão, governador falou sobre a construção do asfalto na estrada do calcário e de novos investimentos para a Capital do Café

Na última quinta-feira, 12, o deputado Cirone Deiró (PODE) e o presidente da Companhia de Mineração de Rondônia-CMR, Euclides Cridão acompanharam o governador Marcos Rocha (Sem Partido) em visitas ao feirão do produtor, empresários, agricultores, taxistas, mototaxistas e moradores da Capital do Café. Marcos Rocha recebeu o reconhecimento em diversos momento pelo importante trabalho que vem fazendo em prol do desenvolvimento dos municípios e também ouviu algumas reivindicações e sugestões para melhorar áreas estratégicas da administração estadual.

Por onde passou, com seu jeito simples e sem o protocolo que o cargo de govenador exige, Marcos Rocha recebeu o carinho dos moradores da Capital do Café e o agradecimento pela atenção e os recursos que o município de Cacoal tem recebido por intermédio do trabalho do deputado Cirone Deiró. Para a dona de casa Ana Maria Correia, que fazia compra em um dos estabelecimentos em que o governador visitou, ser surpreendida com a presença do governador Marcos Rocha e do deputado Cirone durante suas compras no mercado demonstra a fala do deputado Cirone sobre a simplicidade e seriedade do governador e seu compromisso com o bem estar das pessoas.

Aos empresários, o governador falou sobre a retomada da economia com a geração de emprego e renda e confirmou novos investimentos para o município de Cacoal e região. Ao lado do diretor-presidente da Companhia de Mineração de Rondônia-CMR, Euclides Cridão, e do deputado Cirone, Marcos Rocha anunciou a conclusão do processo de licitação da RO-133, estrada do calcário no município de Espigão do Oeste. Segundo o governador, o lançamento da obra ocorrerá já nos próximos dias e atende uma reivindicação de todo o setor produtivo rondoniense. “Essa obra vai facilitar o aceso dos caminhões que transportam calcário da usina para os 52 municípios e distritos. Por isso, essa é uma obra que interessa a todo o setor produtivo agrícola,” explicou.

Marcos Rocha explicou que a execução da obra de pavimentação da estrada do calcário está sendo contratada por etapas. Segundo ele, os primeiros 10 quilômetros já estão licitados. “E o processo para os outros dois lotes que serão de 20 quilômetros cada, completando assim, 50 quilômetros de construção de asfalto em toda a extensão da RO-133, estrada do calcário deve ser concluídos em breve.” O deputado Cirone Deiró agradeceu o compromisso do governador Marcos Rocha e destacou o excelente trabalho que o diretor do DER, Elias Rezende está fazendo para tornar realidade essa antiga reivindicação de todo o setor da agricultura e da pecuária rondoniense. “Um dos mais importantes pilares da nossa economia é a atividade produtiva agrícola e pecuária, por isso, nos empenhamos tanto para a execução dessa obra,” celebrou

Novos investimentos

Falando ainda sobre novos investimentos, o governador Marcos Rocha confirmou que nos próximos dias, estará atendendo mais uma solicitação do deputado Cirone, com a destinação de recursos para a pavimentação asfáltica de 18 quilômetros de ruas e avenidas em diversos bairros da Capital do Café e outros 13 quilômetros de recapeamento. O governador Marcos Rocha anunciou ainda que vai atender proposta apresentada pelo deputado Cirone que prevê a construção de novas praças nos bairros Morada do Bosque, Vista Alegre, Santo Antônio e no campo do Village. Além da revitalização das praças dos bairros Teixeirão, Eldorado, Brizon, Centro, Parque Sabiá e distritos de Riozinho e Divinópolis.

Via Edna Okabayashi-ALE/RO