Governador Marcos Rocha destaca programa “Pride” que vai fortalecer o tambaqui de Rondônia no mercado internacional

As portas para o mercado internacional estão cada mais evidentes no setor da aquicultura de Rondônia. É com essa motivação que o governador do Estado, coronel Marcos Rocha reforçou a importância do programa israelense denominado “Pride”, que projeta a revolução nos padrões de criação de peixes, em especial a do tambaqui, com a implantação de um Centro de Conhecimento Sustentável para ajudar a cadeia produtiva de peixes.

O projeto foi anunciado na terça-feira, 24, entre as atividades da 9ª Rondônia Rural Show, que segue com programação até o dia 28, no Parque Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

O ‘‘Pride”, em inglês, significa orgulho, busca valorizar a aquicultura por meio de pesquisas tecnológicas e científicas. Após o anúncio do projeto, o governador Marcos Rocha projetou o avanço da aquicultura rondoniense e lembrou da produção do tambaqui.

Ao tecer comentários sobre o programa, coronel Marcos Rocha lembrou da visita a Rondônia do então embaixador de Israel no Brasil, Yossi Sheley, ocorrida em outubro de 2020. Naquela ocasião, foi destacado o potencial da piscicultura rondoniense e pontuada a produção do tambaqui.

EXPANSÃO DO MERCADO

O Governo de Rondônia tem realizado ações que projetam a expansão no mercado do pescado rondoniense. Em 2021, o governador coronel Marcos Rocha reforçou o potencial da piscicultura com a realização da segunda edição do “Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia”, simultaneamente em todas as capitais do Brasil, quando foram assadas mais de 18 mil bandas de tambaqui.

“Estive reunido com o ex-embaixador de Israel, em várias ocasiões até sua vinda a Rondônia em 2020, o que aumentou os laços com Israel, nação com várias tecnologias, e hoje o nosso Estado está no mapa do país. Agora, foi lançado o programa israelense “Pride”, que será executado em Rondônia com grande investimento para alavancar a produção e, consequentemente, fortalecer a geração de mais postos de trabalho diretos e indiretos na região”, comemorou coronel Marcos Rocha.

INVESTIMENTO

O investimento total do empreendimento é estimado em U$ 80 milhões de dólares. A projeção é que sejam gerados nos primeiros seis meses, 50 postos de trabalho, e que em um ano alcance 100 pessoas. Entre 5 a 7 anos, a expectativa é almejar 5 mil postos de trabalho. O “Pride” tem como meta implantar um restaurante de tambaqui de Rondônia em Nova York até 2023 e triplicar a produção até 2028.

