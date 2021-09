Governador Marcos Rocha destaca R$ 826 milhões de superávit em 2021, para aplicar em projetos no Estado Governo lançou projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” no município de Jaru

O Governo de Rondônia lançou no sábado (4) no município de Jaru, os projetos “Tchau Poeira”, que visa o asfaltamento urbano e o “Governo na Cidade”, para revitalizar espaços públicos de lazer. A ação faz parte da agenda do Poder Executivo pela região central do Estado, tendo os municípios de Alvorada D’Oeste e Ji-Paraná também contemplados com investimentos do Estado.

O investimento previsto para a região Central de Rondônia, que abrange os municípios de Alvorada D’Oeste, Ji-Paraná e Jaru, totaliza o valor de R$ 42.450.500,00 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil, e quinhentos reais).

O governador Marcos Rocha pontuou que são recursos importantes para população, pois além do “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, citou o projeto “Governo no Campo” como exemplo. “Outro projeto aprovado pela Assembleia Legislativa para utilizar recursos do Estado para trabalhar também nas estradas para impulsionar a Agricultura Familiar com qualidade, trazendo dignidade para a população, promovendo o desenvolvimento e o crescimento”.

“Estamos fazendo muita coisa nesta região do Estado. Além do Asfalto urbano que estamos trazendo com o apoio da prefeitura de Jaru, vamos gerar benefícios e honrar a população que acredita em nossa gestão”, acentua o chefe do Poder Executivo.

O prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, agradeceu ao Governo de Rondônia pelo investimento aplicado no município, sendo um momento histórico para a população. “É um grande passo dado pelo município de Jaru para o progresso e desenvolvimento. Estamos sendo contemplados com R$ 16 milhões em investimentos do Estado, com 20 quilômetros de asfalto pelo “Tchau Poeira”, além do “Governo na Cidade”, onde vamos receber a construção de uma área de lazer e de esporte para as famílias, que era uma carência tida pelo município. Vamos juntos trabalhar pelo povo de Jaru, executando com maestria as políticas públicas que o Governo do Estado tem promovido”.

Para o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Elias Rezende, é mais um trabalho do Governo de Rondônia com seriedade para com os municípios. “É mais um compromisso feito pelo Poder Executivo, que ajuda a alavancar o desenvolvimento do Estado e estamos trabalhando dia e noite, trazendo melhorias”.

Estiveram presentes no evento, o vice-prefeito de Jaru, Jeverson Lima, o presidente da Câmara de Vereadores de Jaru, Luiz do Hospital, os deputados estaduais Lazinho da Fetagro, Adelino Follador, Geraldo da Rondônia e o deputado federal Lúcio Mosquini, o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, o diretor-geral do DER, Elias Rezende, o secretário-chefe da Casa Militar, Valdemir Góes, o secretário da Seosp, Erasmo Meireles, o diretor-presidente da Emater, Luciano Brandão, o secretário da Seagri, Evandro Padovani, o presidente da Agência Idaron, Julio Peres, o secretário executivo regional, Anderson Dias, o empresário João Gonçalves, o cônsul da Espanha em Rondônia, Fernando Bravo Sanchez, o prefeito de Governador Jorge Teixeira, Gilmar Tomás, o prefeito de Machadinho do Oeste, Paulo Henrique dos Santos e o prefeito de Vale do Anari, Anildo Alberton.

TCHAU POEIRA

O aposentado Jorge Ferreira de Freitas, conta que a chegada do projeto “Tchau Poeira” em Jaru vai trazer benefícios para a população do município. “A população necessitava de asfalto e sofria com a poeira e com a lama também na época do inverno. Agora, com os investimentos do Governo do Estado, o cenário vai ser tornar diferente, pois eu e toda a população seremos os mais contemplados”.

Jaru será contemplado pelo projeto “Tchau Poeira” com o projeto inicial de 14 quilômetros de asfaltamento, com o investimento total de R$ 10.917.092,97 (dez milhões, novecentos e dezessete mil, noventa e dois reais e noventa e sete centavos).

Destes, R$ 9.824.611,59 (nove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e onze reais, e cinquenta e nove centavos) são oriundos do Governo de Rondônia. Esse valor inclui mais R$ 1 milhão de reais de emenda parlamentar do deputado estadual Lazinho da Fetagro.

A prefeitura de Jaru também dará a contrapartida de R$ 1.092.481,38 (um milhão, noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais, e trinta e oito centavos).

O governador Marcos Rocha anunciou que o município será contemplado com mais seis quilômetros de vias asfaltadas em Jaru, totalizando 20 quilômetros de ruas que serão pavimentadas nesta cidade.

Ao final da solenidade, houve a assinatura do termo de cooperação do projeto “Tchau Poeira” pelo governador Marcos Rocha, o diretor-geral do DER, Elias Rezende, o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior e deputados estaduais.

Além de Jaru, outros 23 municípios já foram contemplados pelo “Tchau Poeira”, sendo eles: Ariquemes, Pimenta Bueno, Vilhena, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Rolim de Moura, Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte, Castanheiras, Ouro Preto do Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Alvorada D’Oeste e Ji-Paraná.

GOVERNO NA CIDADE

O projeto “Governo na Cidade” foi anunciado pelo governador Marcos Rocha durante a solenidade. De acordo com o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior, é um sonho dos moradores do município ter um espaço de lazer público. “Com este projeto, a cidade vai passar a ter um local acessível para a população fazer atividades físicas, além de ter momentos de diversão com a família”.

Conforme o chefe do Poder Executivo, serão R$ 6 milhões destinados para a construção de um espaço para a população. Ao todo, serão investidos R$ 26 milhões de reais pelos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” no município.

Na solenidade, houve a assinatura do termo de cooperação do projeto “Governo na Cidade” pelo governador Marcos Rocha, o secretário da Seosp, Erasmo Meireles, o prefeito de Jaru, João Gonçalves Júnior e deputados estaduais.

Além de Jaru, outros 13 municípios também já foram contemplados pelo programa “Governo na Cidade”, tais como: Ariquemes, Pimenta Bueno, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Santa Luzia d’Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi e Pimenteiras do Oeste, Alvorada D’Oeste e Ji-Paraná.

MAMÃE CHEGUEI

A secretária Estadual de Assistência Social, Luana Rocha, anunciou a entrega de três kits do programa “Mamãe Cheguei” a mães do município de Jaru durante a solenidade. O programa é executado pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras municipais.

O “Mamãe Cheguei” contempla os 52 municípios do Estado, visando atender gestantes em situação de vulnerabilidade social, acolhendo e acompanhando durante todo o período de gravidez. Para serem contempladas pelo projeto, as mães devem estar com o cadastro inserido no Cadastro Único (CadÚnico).

CRIANÇA FELIZ +

A secretária Luana Rocha também anunciou o projeto “Criança Feliz +”, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares, para estimular o desenvolvimento da primeira infância. As mães cadastradas recebem R$ 100 reais para dar suporte a criança.

A prefeitura de Jaru também aderiu ao projeto e o Governo do Estado vai enviar recursos para a execução deste projeto, como também beneficiar as mães com auxílio, para suprir as necessidades da criança durante a primeira infância. As mães devem procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) local para fazer a adesão ao “Criança Feliz +”.

FESTIVAL DO TAMBAQUI

O governador Marcos Rocha anunciou durante a solenidade, o Festival do Tambaqui, que vai acontecer no dia 19 de setembro, simultaneamente em todas as capitais do Brasil. O evento tem como objetivo promover, divulgar e incentivar o consumo do tambaqui dentro do Estado, além de abrir novos mercados e gerar oportunidades de negócios.

O tambaqui é a principal espécie de peixe produzida em cativeiro, com 90% de produção no Estado, de acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Rondônia é o maior produtor de peixes nativos em cativeiro e o terceiro maior produtor do país.

Via Richard Neves/Secom